'ദിത്വ' ചുഴലിക്കാറ്റ് തീരത്തേക്ക്: ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ 54 സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി, സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ശ്രീലങ്കയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തും നിലകൊള്ളുന്ന 'ദിത്വ' ചുഴലിക്കാറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആറ് മണിക്കൂറിനിടെ മണിക്കൂറിൽ 8 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങി.
ചെന്നൈ | ‘ദിത്വ’ ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്കൻ തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി തീരങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ 54 ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി. അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (ഐ എം ഡി) മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.
ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലമാക്കിയും, വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയും, സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും ജില്ലാതല അവധികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചും അധികൃതർ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കി. നിലവിൽ ശ്രീലങ്കൻ തീരത്തും അതിനോട് ചേർന്ന തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുമാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ‘ഓറഞ്ച്’ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ശ്രീലങ്കയിൽ നാശനഷ്ടം; ഇന്ത്യ സഹായം വിപുലീകരിച്ചു
‘ദിത്വ’ ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലമുണ്ടായ പേമാരിയും വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും കാരണം ശ്രീലങ്കയിൽ ഇതുവരെ 123 പേർ മരിച്ചതായും 130 പേരെ കാണാതായതായും ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ (ഡി എം സി) അറിയിച്ചു. ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന കനത്ത മഴയിൽ വീടുകൾ നശിച്ച 43,995 പേരെ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചതായി ഡി എം സി ഡയറക്ടർ ജനറൽ സമ്പത്ത് കോട്ടുവാഗോഡ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ സി-130 ജെ വിമാനം 12 ടണ്ണോളം ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികളുമായി കൊളംബോയിൽ എത്തിയതോടെ, ‘ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ ബന്ധു’വിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയ്ക്കുള്ള മാനുഷിക സഹായം വിപുലീകരിച്ചു. ടെന്റുകൾ, ടാർപോളിനുകൾ, പുതപ്പുകൾ, ശുചിത്വ കിറ്റുകൾ, റെഡി-ടു-ഈറ്റ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ സഹായമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ എക്സിൽ അറിയിച്ചു.
കൂടാതെ, എൻ ഡി ആർ എഫിൻ്റെ 80 രക്ഷാപ്രവർത്തകരും നാല് പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച നായ്ക്കളും അടങ്ങുന്ന സംഘം രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് പുലർച്ചെ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.
ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥാനവും മുന്നറിയിപ്പുകളും
തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ശ്രീലങ്കയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തും നിലകൊള്ളുന്ന ‘ദിത്വ’ ചുഴലിക്കാറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആറ് മണിക്കൂറിനിടെ മണിക്കൂറിൽ 8 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വടക്ക്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങി. ഇന്ന് രാവിലെ 8:30-ന്, പുതുച്ചേരിയിൽ നിന്ന് 280 കിലോമീറ്റർ തെക്ക്-തെക്കുകിഴക്കായും ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് 380 കിലോമീറ്റർ തെക്കുമായാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്.
ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രിയോടെ തമിഴ്നാട് തീരത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരമായ 60 കിലോമീറ്ററും, നാളെ പുലർച്ചെ 50 കിലോമീറ്ററും, നാളെ വൈകുന്നേരം 25 കിലോമീറ്ററും ദൂരപരിധിയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് എത്തുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. നാളെ പുലർച്ചെയോടെ വടക്കൻ തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, അതിനോട് ചേർന്ന തെക്കൻ ആന്ധ്രാ തീരങ്ങൾക്കടുത്ത് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
തീരങ്ങളിൽ നിലവിൽ മണിക്കൂറിൽ 50-60 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട്, ഇത് 70 കിലോമീറ്റർ വരെയായി വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നാളെ രാവിലെ വരെ മണിക്കൂറിൽ 70-80 കിലോമീറ്റർ (ചിലപ്പോൾ 90 കിലോമീറ്റർ വരെ) വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡിസംബർ 1-ഓടെ കാറ്റിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞ് 50-60 കിലോമീറ്ററായി മാറും. കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്.
വിമാന, ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു
ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള 54 വിമാന സർവീസുകളാണ് റദ്ദാക്കിയത്. മധുര, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, തൂത്തുക്കുടി, സേലം, ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, ജാഫ്ന എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും ഇത് ബാധിച്ചത്. യാത്രക്കാരോട് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
ചെന്നൈ, കന്യാകുമാരി, മധുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് രാമേശ്വരത്തേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട ട്രെയിനുകൾ മണ്ഡപത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. രാമേശ്വരത്ത് നിന്നുള്ള സർവീസുകളും സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുന്നത് വരെ മണ്ഡപത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടും. ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രക്കാരെ രാമേശ്വരം ദ്വീപിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സർക്കാർ ബസുകൾ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി, മഴ മുന്നറിയിപ്പ്
ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പെരമ്പലൂർ, തിരുവാരൂർ, നാഗപട്ടണം, മയിലാടുതുറൈ, കടലൂർ, കള്ളക്കുറിച്ചി, പുതുക്കോട്ട, പുതുച്ചേരി, കാരയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വില്ലുപുരം, തഞ്ചാവൂർ, തിരുച്ചി ജില്ലകളിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അവധി. പുതുച്ചേരി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്നത്തെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു.
ചെങ്കൽപ്പേട്ട്, വില്ലുപുരം, കടലൂർ, മയിലാടുതുറൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും ചെന്നൈ, കാഞ്ചീപുരം, തിരുവള്ളൂർ, റാണിപ്പേട്ട്, തിരുവണ്ണാമലൈ, തഞ്ചാവൂർ, പുതുക്കോട്ട, തിരുവാരൂർ, നാഗപട്ടണം തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
ദുരന്ത നിവാരണത്തിനായി 16 സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനാ (എസ് ഡി ആർ എഫ്) ടീമുകളും 12 ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനാ (എൻ ഡി ആർ എഫ്) ടീമുകളും 16 ജില്ലകളിലായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും അധികൃതർ പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.