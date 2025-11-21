Connect with us

വി എം വിനുവിനോട് സോഫ്റ്റ് കോര്‍ണറുമായി സി പി എം

രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള്‍ വിനുവിനെ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തിയാണ് മത്സര രംഗത്ത് എത്തിച്ചതെന്നും വോട്ടർപ്പട്ടികയില്‍ പേരുണ്ടോ എന്ന കാര്യം കോണ്‍ഗ്രസ്സ് അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നുമാണ് സി പി എം പറയുന്നത്.

Published

Nov 21, 2025 12:58 pm |

Last Updated

Nov 21, 2025 12:58 pm

കോഴിക്കോട് | കോര്‍പറേഷനില്‍ യു ഡി എഫിന്റെ മേയര്‍ സ്ഥാനാർഥിയായി രംഗത്തെത്തിയ വി എം വിനുവിന്റെ പേര് വോട്ടർപ്പട്ടികയില്‍ ഇല്ലെന്ന് വന്നതോടെ സി പി എം കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെ വിമര്‍ശിച്ച് രംഗത്തെത്തി.

രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള്‍ വിനുവിനെ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തിയാണ് മത്സര രംഗത്ത് എത്തിച്ചതെന്നും വോട്ടർപ്പട്ടികയില്‍ പേരുണ്ടോ എന്ന കാര്യം കോണ്‍ഗ്രസ്സ് അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നുമാണ് സി പി എം പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വി എം വിനുവിനെ വിമര്‍ശിക്കാന്‍ സി പി എം തയാറാവുന്നില്ല. അറിയപ്പെടുന്ന സംവിധായകനും സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തകനുമായ വിനുവിനെ സമൂഹമധ്യത്തില്‍ അപമാനിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് കരുതിക്കൂട്ടി ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഷ്യം.

ഈ വിഷയത്തില്‍ സാംസ്‌കാരിക കേരളത്തിനോട് കോൺഗ്രസ്സ് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് സി പി എം നേതാവും മുന്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ പി മോഹനന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേസമയം, വോട്ടർപ്പട്ടികയില്‍ തന്റെ പേരുണ്ടോയെന്ന കാര്യം വിനു പരിശോധിക്കാതിരുന്നത് ചെറിയ കാര്യമാണെന്നും മോഹനന്‍ പറഞ്ഞു. ചുരുക്കത്തില്‍ വിനുവിനെ കൂടെ നിര്‍ത്താനുള്ള ശ്രമം സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റില്‍ പേരുണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത കോണ്‍ഗ്രസ്സാണ് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ വിനുവാണ് തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് സി പി എം ആലോചിക്കുമെന്നുമാണ് മോഹനന്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്. ചുരുക്കത്തില്‍ സാംസ്‌കാരിക രംഗത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന വിനു കോണ്‍ഗ്രസ്സിനെ തള്ളി പുറത്തുവന്നാല്‍ ഇടതുമുന്നണി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് മോഹനന്‍ പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുള്‍. തിരുവനന്തപുരത്ത് വൈഷ്ണയെ വോട്ടർപ്പട്ടികയില്‍ നിന്ന് തള്ളാന്‍ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തി പരാജയപ്പെട്ട സി പി എമ്മിന് ജാള്യത മറക്കാന്‍ വിനുവിന്റെ മൗനപിന്തുണയെങ്കിലും വേണമെന്നാണ് സൂചന.

അതേസമയം, യു ഡി എഫിന്റെ പ്രചാരണത്തില്‍ സജീവമായി ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് വിനു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മത്സരരംഗത്ത് നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വന്ന വിനുവിന് പ്രചാരണത്തില്‍ സജീവമാകാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം യു ഡി എഫ് വൃത്തങ്ങളിലും ചര്‍ച്ചയാണ്. അതിനിടെയാണ് സി പി എം വിനുവിനെ ചൂണ്ടയില്‍ കോര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

