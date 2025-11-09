Connect with us

Kerala

കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ ഹോസ്റ്റലില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടു

കോതമംഗലം നെല്ലിക്കുഴി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോളേജ് ഒന്നാം വര്‍ഷ ബി ബി എ വിദ്യാര്‍ഥിനി മാങ്കുളം സ്വദേശിനി നന്ദന ഹരി (19) ആണു മരിച്ചത്

Published

Nov 09, 2025 3:40 pm |

Last Updated

Nov 09, 2025 3:40 pm

എറണാകുളം | കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ ഹോസ്റ്റലില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടു. കോതമംഗലം നെല്ലിക്കുഴി ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോളേജ് ഒന്നാം വര്‍ഷ ബി ബി എ വിദ്യാര്‍ഥിനി മാങ്കുളം സ്വദേശിനി നന്ദന ഹരി (19) ആണു മരിച്ചത്.

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് നന്ദനയെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഹോസ്റ്റലിലെ മറ്റ് കുട്ടികള്‍ സ്റ്റഡി ലീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീടുകളിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഇന്ന് റൂംമേറ്റ് അവിടെയെത്തുകയും മുറി തുറക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് ജനലിലൂടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

പിന്നീട് പോലീസെത്തി വാതില്‍ ചവിട്ടിത്തുറന്നാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെത്തിച്ചത്. കോളേജ് ക്യാംപസിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഹോസ്റ്റല്‍ കെട്ടിടവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായതിന് ശേഷം മാത്രമേ മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ വ്യക്തമാകൂ എന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. മൃതദേഹം കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമലയില്‍ നിന്ന് മാരീചന്മാരെ മാറ്റി നിര്‍ത്തി സമ്പൂര്‍ണ നവീകരണം നടപ്പാക്കും: കെ ജയകുമാര്‍

Kerala

ഭോപ്പാലില്‍ ബൈക്കപകടം; കനോയിംഗ് - കയാക്കിംഗ് ദേശീയതാരങ്ങളായ മലയാളികളായ രണ്ടു നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ മരിച്ചു

Kerala

മലപ്പുറത്ത് ലീഗിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ്; തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുമെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച; ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന്‍ സാവകാശം തേടി എന്‍ വാസു

Kerala

കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ ഹോസ്റ്റലില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടു

National

അസമില്‍ കുടിയൊഴിപ്പിക്കല്‍ നടപടികള്‍ പുനരാരംഭിച്ചു

Kerala

തെക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ; നാല് ജില്ലയില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്