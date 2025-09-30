Connect with us

Kerala

കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ വീണ്ടും കെട്ടിടത്തിന്റെ സീലിങ് അടര്‍ന്നുവീണു; ഒരാള്‍ക്ക് പരുക്ക്

പത്തനംതിട്ട കുന്നന്താനം സ്വദേശി സനീഷ് കുമാറിനാണ് (47) പരുക്കേറ്റത്.

Published

Sep 30, 2025 8:24 pm |

Last Updated

Sep 30, 2025 8:24 pm

കോട്ടയം | മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ വീണ്ടും കെട്ടിടത്തിന്റെ സീലിങ് അടര്‍ന്നുവീണു. അപകടത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു.

പത്തനംതിട്ട കുന്നന്താനം സ്വദേശി സനീഷ് കുമാറിനാണ് (47) പരുക്കേറ്റത്. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 12 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം.

മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രി ന്യൂറോ സര്‍ജറി വിഭാഗത്തിന്റെ ഒ പിയില്‍ ആശാ സുരേഷിനൊപ്പം പരിശോധനക്കെത്തിയതായിരുന്നു സനീഷ് കുമാര്‍. ഈ സമയത്ത് പാരപ്പെറ്റിന്റെ സീലിങിലെ ഒരുഭാഗം അടര്‍ന്ന് സനീഷിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ അനര്‍ഹമായവ നേടുന്നുവെന്ന പ്രചാരണം ബോധപൂര്‍വം: ഹാരിസ് ബീരാന്‍ എം പി

Kerala

കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ വീണ്ടും കെട്ടിടത്തിന്റെ സീലിങ് അടര്‍ന്നുവീണു; ഒരാള്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

നിലപാടെടുക്കാന്‍ എന്‍ എസ് എസിന് അവകാശമുണ്ട്; സുകുമാരന്‍ നായരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി തിരുവഞ്ചൂര്‍

Kerala

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ വധഭീഷണി; പ്രിന്റു മഹാദേവനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു

International

ഗസ്സ സമാധാന പദ്ധതി അംഗീകരിക്കാൻ ഹമാസിന് നാല് ദിവസം സമയം നൽകി; അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദുരന്തം: ട്രംപ്

Kerala

ഗള്‍ഫിലേക്കുള്ള എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്സ് സര്‍വീസുകള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു; കരിപ്പൂരില്‍ നിന്ന് മാത്രം നഷ്ടമാവുക 25 സര്‍വീസുകള്‍

National

കരൂര്‍ ദുരന്തം: ടി വി കെ നേതാക്കള്‍ റിമാന്‍ഡില്‍