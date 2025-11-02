Kerala
കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് ചെല്ലന് അന്തരിച്ചു
കോട്ടയം | ലോലന് എന്ന ഒറ്റ കഥാപാത്രം കൊണ്ട് മലയാള കാര്ട്ടൂണ് രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് ചെല്ലന് (ടി പി ഫിലിപ്പ്) അന്തരിച്ചു. 77 വയസായിരുന്നു.
ചെല്ലന് രൂപം കൊടുത്ത പ്രശസ്ത കഥാപാത്രമായ ലോലന് ഒരു കാലഘട്ടത്തില് കേരളത്തിലെ കാമ്പസുകളില് തുടര്ച്ചയായി ചിരിയുടെ അലകള് തീര്ത്തിരുന്നു. ലോലന്റെ ബെല് ബോട്ടം പാന്റും വ്യത്യസ്തമാര്ന്ന ഹെയര് സ്റ്റൈലും ഭാവഹാദികളുമൊക്കെ കോളജ് കുമാരന്മാര് അനുകരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ കലാലയങ്ങളിലെ പ്രണയ നായകന്മാര്ക്ക് ലോലന് എന്ന വിളിപ്പേരും വീണു.
കാര്ട്ടൂണ് രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനകള്ക്ക് കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് ചെല്ലന് കേരള കാര്ട്ടൂണ് അക്കാദമി വിശിഷ്ടാംഗത്വം നല്കി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെല്ലന് സൃഷ്ടിച്ച ലോലന് എന്ന കാര്ട്ടൂണ് കഥാപാത്രം കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ച നെവര് എന്ഡിങ് സര്ക്കിള് എന്ന അനിമേഷന് സ്ഥാപനം അനിമേറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ കഥാപാത്രം ചലിക്കുന്നത് കാണും മുമ്പാണ് ചെല്ലന്റെ വിയോഗം.
1948 ല് പൗലോസിന്റെയും, മാര്ത്തയുടെയും മകനായി ജനിച്ച ചെല്ലന് 2002ല് ഒരു കെ എസ് ആര് ടി സിയില് നിന്ന് പെയിന്ററായി വിരമിച്ചു. കോട്ടയം വടവാതൂരില് വിശ്രമ ജീവിതം നയിച്ചുവരികയായിരുന്നു. മറിയാമ്മ ഫിലിപ്പാണ് ഭാര്യ. മകന്: സുരേഷ്. സംസ്കാര ചടങ്ങുകള് തിങ്കളാഴ്; വൈകിട്ട് മൂന്നിന് വടവാതൂരില് നടക്കും.