തിരുവനന്തപുരത്ത് കുടുങ്ങിയ ബ്രിട്ടീഷ് F-35 യുദ്ധവിമാനം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി | വീഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം | സാങ്കേതിക തകരാർ കാരണം കഴിഞ്ഞ മാസം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് F-35 യുദ്ധവിമാനം 22 ദിവസത്തിന് ശേഷം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഹാങറിലേക്ക് മാറ്റി. ഞായറാഴ്ചയാണ് വിമാനം വിമാനത്താവള വളപ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിയത്. റോയൽ എയർഫോഴ്സിന്റെ എയർബസ് A400M അറ്റ്‍ലസ് വിമാനത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ സംഘം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി F-35 ജെറ്റ് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് വിമാനം ഹാങ്ങറിലേക്ക് മാറ്റിയത്. വിമാനം ഹാങ്ങറിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ പുറത്തുവിട്ടു.

HMS പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയിൽസ് കാരിയർ സ്ട്രൈക്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായ ബ്രിട്ടീഷ് F-35B, ജൂൺ 14-ന് കേരള തീരത്ത് നിന്ന് 100 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും ഇന്ധനക്കുറവും കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ നിർബന്ധിതമായത്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന സുരക്ഷിതമായ ലാൻഡിംഗിന് സൗകര്യമൊരുക്കുകയും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനും മറ്റ് ലോജിസ്റ്റിക് സഹായങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.

#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: Stranded F-35B British fighter jet being moved to the hangar from its grounded position.

A team of technical experts on board the British Royal Air Force Airbus A400M Atlas arrived at the Thiruvananthapuram International Airport to assess the… pic.twitter.com/bL9pGrJzIs

— ANI (@ANI) July 6, 2025