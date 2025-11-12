Connect with us

National

ബോധരഹിതനായി; ബോളിവുഡ് നടന്‍ ഗോവിന്ദയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

ഗോവിന്ദയെ അവശ്യമായ പരിശോധനങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയനാക്കി.

Published

Nov 12, 2025 10:21 am |

Last Updated

Nov 12, 2025 10:21 am

മുംബൈ|ബോളിവുഡ് നടന്‍ ഗോവിന്ദയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ബോധരഹിതനായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടനെ മുബൈയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടില്‍ വെച്ച് തലചുറ്റലിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗോവിന്ദ ബോധരഹിതനായി വീഴുകയായിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് നടനെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടെലിഫോണിലൂടെ വിദഗ്‌ധോപദേശം തേടിയശേഷം അടിയന്തിരമായി മരുന്ന് നല്‍കിയെന്നും
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തും നിയമോപദേഷ്ടാവുമായ ലളിത് ബിന്ദല്‍ പറഞ്ഞു.
ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഗോവിന്ദയെ അവശ്യമായ പരിശോധനങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയനാക്കി. പരിശോധനകളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുക്കും തുടര്‍ചികിത്സ.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോട്ടയത്ത് യുവതിക്ക് ക്രൂരമര്‍ദ്ദനം; ഭര്‍ത്താവ് ഒളിവില്‍

Kerala

പിഎം ശ്രീ: ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കില്‍ അപ്പോള്‍ കാണാം, കേന്ദ്രത്തിന് കത്തയക്കാന്‍ അനന്തമായ കാത്തിരിപ്പില്ല; ബിനോയ് വിശ്വം

Kerala

കോഴിക്കോട് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളെ കാണാതായി; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Saudi Arabia

ഡോ. ഷംഷീർ വയലിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അൽമസാർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐപിഒയ്ക്ക് സഊദി അറേബ്യയിൽ മികച്ച പ്രതികരണം; 102.9 മടങ്ങ് ഓവർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ

National

ഡേറ്റിങ് ആപ്പില്‍ പരിചയപ്പെട്ട യുവതിയില്‍ നിന്ന് ആഭരണവും പണവും കവര്‍ന്നു; ഡിവൈഎസ്പിയുടെ മകന്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

2026ല്‍ കണ്ടിരിക്കേണ്ട വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഇടം നേടി കൊച്ചി; കേരളത്തിന് ലഭിച്ച ആഗോള അംഗീകാരമെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസില്‍ അഴിമതി നിരോധന വകുപ്പ് ചേര്‍ത്തു