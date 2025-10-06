Kerala
പ്രവാചക നിന്ദ; ബി ജെ പി സോഷ്യല് മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നയാള് അറസ്റ്റില്
മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുക, കലാപം ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നീ കുറ്റങ്ങള് ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത്.
തിരുവനന്തപുരം | പ്രവാചകന് മുഹമ്മദ് നബിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ട ബി ജെ പി സോഷ്യല് മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നയാള് അറസ്റ്റില്. ഒളിവില് കഴിയുകയായിരുന്ന ചിത്രരാജ് കേരള-തമിഴ്നാട് പോലീസ് സംയുക്തമായി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ചെന്നൈയില് നിന്ന് അറസ്റ്റിലായത്.
രണ്ട് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുന്പാണ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടത്. സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകനായ അന്സാര് നല്കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.
രണ്ട് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുന്പാണ് ഇയാള്ക്ക് വാമനപുരം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ സോഷ്യല്മീഡിയ ചുമതല നല്കിയതെന്ന് ബി ജെപി അറിയിച്ചു. ഇയാളുടെ സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് അധിക്ഷേപ പോസ്റ്റിട്ടത്. കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ചിത്രരാജ് ഒളിവില് പോയിരുന്നു.