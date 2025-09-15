Connect with us

National

മംഗളുരുവില്‍ റോഡിന് കുറുകെ ചാടിയ മാനിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ മരിച്ചു

അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ വിഘ്‌നേഷ് കുന്താപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

Published

Sep 15, 2025 1:43 pm |

Last Updated

Sep 15, 2025 1:43 pm

മംഗളുരു|മംഗളുരുവില്‍ റോഡിന് കുറുകെ ചാടിയ മാനിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ യുവാവ് മരിച്ചു. നെല്ലിക്കാട്ടെ നിവാസി ശ്രേയസ് മൊഗവീരയാണ് മരിച്ചത്. 23 വയസ്സായിരുന്നു. ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു യാത്രക്കാരന്‍ വിഘ്‌നേഷിന് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. ബൈന്തൂര്‍ കമലശിലക്ക് സമീപം തരേകുഡ്‌ലുവിലായിരുന്നു സംഭവം.

കമലശിലെ ക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം നെല്ലിക്കട്ടെയിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ശ്രേയസ് മൊഗവീരയും വിഘ്‌നേഷും സഞ്ചരിച്ച മോട്ടോര്‍ ബൈക്ക് റോഡിന് കുറുകെ ചാടിയ മാനിനെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ വിഘ്‌നേഷ് കുന്താപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കിളിമാനൂരില്‍ വയോധികനെ വാഹനമിടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; പാറശ്ശാല എസ്എച്ച്ഒ അനില്‍ കുമാറിന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

National

മംഗളുരുവില്‍ റോഡിന് കുറുകെ ചാടിയ മാനിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ മരിച്ചു

Kerala

വിജില്‍ തിരോധാനക്കേസ്; ശരീരത്തില്‍ മര്‍ദനേറ്റതിന്റെ തെളിവില്ല, അസ്ഥികള്‍ കൂടുതല്‍ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനക്ക് അയക്കും

Kerala

എംഎല്‍എ ഹോസ്റ്റലിന് സമീപം രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ കാര്‍ തടഞ്ഞ് എസ്എഫ്‌ഐ പ്രതിഷേധം; പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി

Kerala

നിയമസഭയിലെത്തിയത് ആരെയും ധിക്കരിച്ചല്ല; എന്നും പാര്‍ട്ടിക്ക് വിധേയനെന്നും രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍

Kerala

എംഎസ് സി എല്‍സ 3 കപ്പല്‍ പൂര്‍ണമായും ഉയര്‍ത്താന്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തോളമെടുക്കുമെന്ന് കമ്പനി; എണ്ണ നീക്കം പത്ത് ദിവസത്തിനകം പൂര്‍ത്തിയാകും

National

ഝാര്‍ഖണ്ഡില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍; മൂന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകളെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു