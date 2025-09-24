National
മഅ്ദനി പ്രതിയായ ബെംഗളൂരു സ്ഫോടനക്കേസ്; നാല് മാസത്തിനകം വിചാരണക്കോടതി വിധി പറയണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ താജുദ്ദീന് നല്കിയ ഹരജി പരിഗണിച്ചാണ് നിര്ദേശം.
ന്യൂഡല്ഹി | അബ്ദുന്നാസര് മഅ്ദനി പ്രതിയായ ബെംഗളൂരു സ്ഫോടനക്കേസില് നാല് മാസത്തിനകം വിധി പറയണമെന്ന് വിചാരണക്കോടതിക്ക് നിര്ദേശം നല്കി സുപ്രീം കോടതി. ജസ്റ്റിസ് എം എം സുന്ദരേഷ് അധ്യക്ഷനായ ബഞ്ചിന്റേതാണ് നിര്ദേശം.
കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ താജുദ്ദീന്, പതിനാറ് വര്ഷമായി വിചാരണ പൂര്ത്തിയാകാതെ താന് ജയിലിലാണെന്ന് കാണിച്ച് നല്കിയ ഹരജി പരിഗണിച്ചാണ് പരമോന്നത കോടതി ഈ നിര്ദേശം നല്കിയത്.
2008ല് ബെംഗളൂരുവില് നടന്ന സ്ഫോടന പരമ്പരകളില് 31-ാം പ്രതിയാണ് മഅ്ദനി. 28-ാം പ്രതിയാണ് താജുദ്ദീന്. കേസില് വിചാരണ തടവുകാരനായി പരപ്പന അഗ്രഹാര ജയിലിലായിരുന്ന മഅ്ദനി നിലവില് ജാമ്യത്തിലാണ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
മഅ്ദനി പ്രതിയായ ബെംഗളൂരു സ്ഫോടനക്കേസ്; നാല് മാസത്തിനകം വിചാരണക്കോടതി വിധി പറയണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
Kerala
പത്തനംതിട്ട എം സി റോഡ് കുരമ്പാലയില് വാഹനങ്ങള് കൂട്ടിയിടിച്ചു; പരുക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് മരിച്ചു
Education
ജാമിഅതുല് ഹിന്ദ് ഹാദി ബിരുദത്തിന് മൗലാനാ ആസാദ് നാഷണല് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം
Kerala
കെ ജെ ഷൈനിനെതിരായ അപവാദ പ്രചാരണം: കെ എം ഷാജഹാനെ ചോദ്യം ചെയ്തു; മെമ്മറി കാര്ഡ് പിടിച്ചെടുത്തു
National
പഹല്ഗാം ആക്രമണം; ഭീകരരെ സഹായിച്ചയാള് അറസ്റ്റില്
Kerala
ബസില് വിദ്യാര്ഥിക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതി അറസ്റ്റില്
Kerala