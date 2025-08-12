Kerala
കോഴിക്കോട് എടിഎമ്മില് കവര്ച്ചാ ശ്രമം; അസാം സ്വദേശി പിടിയില്
പോലീസിന്റെ നൈറ്റ് പെട്രോളിംഗ് സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
കോഴിക്കോട് | മുക്കം കളന്തോട് എസ്ബിഐ എടിഎമ്മില് കവര്ച്ചാ ശ്രമം. സംഭവത്തില് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി പിടിയിലായി. പുലര്ച്ചെ 2.30നാണ് സംഭവം.ഗ്യാസ് കട്ടര് ഉപയോഗിച്ചാണ് എടിഎം തകര്ക്കാന് ശ്രമിച്ചത്.
അസാം സ്വദേശി ബാബുല് ആണ് പിടിയിലായത്. പോലീസിന്റെ നൈറ്റ് പെട്രോളിംഗ് സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പണം നഷ്ടമായില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Uae
പിടികൂടിയ അനധികൃത ഉത്പന്നങ്ങൾ വഴി 35.72 കോടി ദിർഹം സമാഹരിച്ചു
Kerala
രണ്ട് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് എച്ച്1എന്1; വെണ്ണല ഗവണ്മെന്റ് ഹൈസ്കൂള് അടച്ചുപൂട്ടി
Kerala
പാലക്കാട് വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റില് യുവതിയെ മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
Ongoing News
വൃദ്ധ സഹോദരിമാരുടെ കൊലപാതകം; പ്രതിയായ സഹോദരന്റെതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൃതദേഹം പുഴയില് കണ്ടെത്തി
Kerala
കോഴിക്കോട് എടിഎമ്മില് കവര്ച്ചാ ശ്രമം; അസാം സ്വദേശി പിടിയില്
Kerala
പാതിവിലക്ക് ഗൃഹോപകരണങ്ങള് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ്; മലപ്പുറത്ത് തൃശൂര് സ്വദേശി
Kerala