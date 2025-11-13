Connect with us

Kerala

സൈബര്‍ തട്ടിപ്പിലൂടെ 45 ലക്ഷം രൂപ കവരാന്‍ ശ്രമം; സമയോചിത ഇടപെടലിലൂടെ പൊളിച്ച് ബേങ്ക് അധികൃതര്‍

പത്തനംതിട്ട കിടങ്ങന്നൂര്‍ ഫെഡറല്‍ ബേങ്കിലാണ് സംഭവം. വയോധികന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പൊളിച്ചത്.

Published

Nov 13, 2025 4:25 pm |

Last Updated

Nov 13, 2025 4:25 pm

പത്തനംതിട്ട | സൈബര്‍ തട്ടിപ്പ് ശ്രമം പൊളിച്ച് ബേങ്ക് അധികൃതര്‍. വയോധികന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് 45 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പൊളിച്ചത്. പത്തനംതിട്ട കിടങ്ങന്നൂര്‍ ഫെഡറല്‍ ബേങ്കിലാണ് സംഭവം.

ബേങ്ക് അധികൃതരുടെ ഇടപെടലാണ് തട്ടിപ്പ് ശ്രമം പൊളിച്ചത്. വയോധികനെ തട്ടിപ്പു സംഘം വെര്‍ച്വല്‍ അറസ്റ്റിലിരുത്തി. മകനെ കേസില്‍ കുടുക്കാതിരിക്കാന്‍ പണം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇത്.

ബേങ്കില്‍ അക്കൗണ്ട് പിന്‍വലിക്കാന്‍ നല്‍കിയ വിവരങ്ങളില്‍ ബേങ്ക് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സംശയം തോന്നി. തുടര്‍ന്ന്, ജീവനക്കാര്‍ ഇടപെട്ട് തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ സൈബര്‍ സെല്ലിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Career Notification

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ, നവോദയ വിദ്യാലയ: അധ്യാപക, അനധ്യാപക തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Kerala

ലീഗ് ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസില്‍ അംഗത്വമെടുത്ത് ജാമിഅതുല്‍ ഹിന്ദ് അല്‍ ഇസ്‌ലാമിയ്യ

Kerala

അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കം; വയോധികയെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചയാള്‍ക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്

Kerala

സമസ്ത കേരള സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡിന്റെ പുതിയ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു

Kerala

കോട്ടയം നഗരസഭയിലേക്ക് എല്‍ ഡി എഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിക്കാന്‍ ലതികാ സുഭാഷ്

Kerala

സൈബര്‍ തട്ടിപ്പിലൂടെ 45 ലക്ഷം രൂപ കവരാന്‍ ശ്രമം; സമയോചിത ഇടപെടലിലൂടെ പൊളിച്ച് ബേങ്ക് അധികൃതര്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: ദേവസ്വം മുന്‍ സെക്രട്ടറി ജയശ്രീയുടെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി