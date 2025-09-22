Connect with us

From the print

ഗസ്സയിൽ ആക്രമണം രൂക്ഷം; 55 മരണം

ഗർഭിണിയായ യുവതിയും രണ്ട് കുട്ടികളും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടും

Published

Sep 22, 2025 5:00 am |

Last Updated

Sep 22, 2025 12:25 am

ഗസ്സാ സിറ്റി/ കൈറോ | ഗസ്സയിലെ അധിനിവേശം രണ്ട് വർഷം പൂർത്തിയാകാനിരിക്കെ ആക്രമണം രൂക്ഷമാക്കി ഇസ്‌റാഈൽ. വീടുകളും ഭവനസമുച്ചയങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ 55 ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗസ്സാ സിറ്റി പിടിച്ചെടുക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം രൂക്ഷമാക്കുന്നത്. ഗസ്സാ സിറ്റിയിലുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിലാണ് 37 പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഗർഭിണിയായ യുവതിയും രണ്ട് കുട്ടികളും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടും.

ഗസ്സാ സിറ്റിയുടെ തെക്കു കിഴക്കൻ പ്രാന്തപ്രദേശമായ തെൽ അൽ ഹവായിലൂടെയാണ് ഇസ്‌റാഈൽ ടാങ്കുകൾ കുതിക്കുന്നത്. ഗസ്സാ സിറ്റിയിൽ കരയാക്രമണം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നാലര ലക്ഷത്തോളം ഫലസ്തീനികളാണ് നഗരത്തിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

വീണ്ടും ടീം ഇന്ത്യ; പാകിസ്താനെ തറപറ്റിച്ചത് ആറ് വിക്കറ്റിന്

Kerala

ജി എസ് ടി ഇളവ്; മില്‍മ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയും

Kerala

വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കി യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗര്‍ഭിണിയാക്കി; പ്രതി അറസ്റ്റില്‍

International

ഫലസ്തീനെ രാഷ്ട്രമായി അംഗീകരിച്ച് യുകെയും കാനഡയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും

Kerala

ആശ്വാസ വിധി; അബ്ദുള്‍ റഹീമിന് കുടുതല്‍ ശിക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹരജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി

Kerala

കിടപ്പുരോഗിയുടെ വീട്ടില്‍ മോഷണം; ഹോം നേഴ്സ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ചൂണ്ട മൂക്കില്‍ കുടുങ്ങി; ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച യുവാവിന് രക്ഷകരായി അഗ്നിശമന സേന