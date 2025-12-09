Connect with us

National

മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരെ ചെരിപ്പെറിഞ്ഞ അഭിഭാഷകനെ ചെരിപ്പൂരിയടിച്ച് മറ്റൊരു അഭിഭാഷകൻ

സംഭവം കർക്കർഡൂമ കോടതി വളപ്പിൽ

Published

Dec 09, 2025 3:41 pm |

Last Updated

Dec 09, 2025 3:41 pm

ന്യൂഡൽഹി | സുപ്രീംകോടതിയിൽ വെച്ച് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായിക്ക് നേരെ ചെരിപ്പെറിഞ്ഞ അഭിഭാഷകൻ രാകേഷ് കിഷോറിന് നേരെ സമാനമായ ആക്രമണം. ചൊവ്വാഴ്ച കർക്കർഡൂമ കോടതിയിൽ വെച്ച് ഒരു സംഘം ആളുകൾ രാകേഷിനെ ചെരിപ്പു കൊണ്ട് അടിച്ചു. സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ വൈറലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അഭിഭാഷകനെ ആക്രമിച്ചതിന് പിന്നിലെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

35 ഓ 40 ഓ വയസ്സുള്ള ഒരു യുവ അഭിഭാഷകനാണ് ചെരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ചതെന്ന് രാകേഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് . അപ്പോൾ തന്നെ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയെന്നും മുൻ സി ജെ ഐക്ക് നേരെ ചെരിപ്പെറിഞ്ഞതിനുള്ള ശിക്ഷയാണിതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ആക്രമണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദളിതനായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചെരിപ്പ് എറിഞ്ഞതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ‘സനാതന’ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും വിളിച്ചുവെന്നും രാകേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് “ഇതെല്ലാം കുടുംബകാര്യമാണ്” എന്നായിരുന്നു രാകേഷിന്റെ മറുപടി. ഞങ്ങൾ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അവരെല്ലാം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്. ഇത് കുടുംബത്തിലെ ചെറിയൊരു വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 6 ന് മെൻഷനിംഗ് സമയത്താണ് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരെ രാകേഷ് ചെരിപ്പെറിഞ്ഞത്. അന്ന് സി ജെ ഐ ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രനൊപ്പം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. 71 വയസ്സുള്ള കിഷോറിനെ സംഭവ ശേഷം തടഞ്ഞുവെച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ കേസെടുക്കരുതെന്ന് സി ജെ ഐ കോടതിയുടെ രജിസ്ട്രാർ ജനറലിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് അന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Aksharam Education

Common Mistakes in the Usage of Conjunctions

Aksharam Education

മണ്ണിന്റെ മാന്ത്രികത

International

2025-ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കൊന്ന രാജ്യം ഇസ്റാഈൽ; കൊന്നുതള്ളിയത് 29 പേരെ

National

ഒഡീഷയിലെ മാല്‍ക്കാന്‍ഗിരിയില്‍ ബംഗ്ലാദേശ് വംശജരുടെ 150 വീടുകള്‍ പൂര്‍ണമായി കത്തിച്ചു

National

മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നേരെ ചെരിപ്പെറിഞ്ഞ അഭിഭാഷകനെ ചെരിപ്പൂരിയടിച്ച് മറ്റൊരു അഭിഭാഷകൻ

National

സിക്കന്ദർ ബാദുഷ ദർഗക്ക് സമീപം കാർത്തിക വിളക്ക് കൊളുത്താൻ വിധി; ജഡ്ജിക്കെതിരെ ഇംപീച്ച്മെൻ്റ് നോട്ടീസ് നൽകി

National

ഇന്ത്യന്‍ പൗരത്വം നേടും മുമ്പ് വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍; സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് കോടതി നോട്ടീസ്