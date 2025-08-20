Connect with us

Ongoing News

അല്‍ മൗലിദുല്‍ അക്ബര്‍ തിങ്കളാഴ്ച: വിശ്വാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജമായി ജാമിഉൽ ഫുതൂഹ്

സംഗമത്തിന് ഞായറാഴ്ച തന്നെ എത്തുന്നവര്‍ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കും

Published

Aug 20, 2025 4:37 pm |

Last Updated

Aug 20, 2025 4:37 pm
കോഴിക്കോട് | അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മര്‍കസ് നോളജ് സിറ്റിയിലെ ജാമിഉല്‍ ഫുതൂഹില്‍ നടക്കുന്ന അല്‍മൗലിദുല്‍ അക്ബറിനെത്തുന്ന വിശ്വാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജരായി വളണ്ടിയര്‍മാര്‍. തിങ്കളാഴ്ച സുബഹി നിസ്‌കാരം മുതല്‍ നടക്കുന്ന സംഗമത്തിന് ഞായറാഴ്ച തന്നെ എത്തുന്നവര്‍ക്കും മറ്റും ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കാനാണ് വളണ്ടിയര്‍മാര്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്.
നോളജ് സിറ്റിയിലെയും മര്‍കസിലെയും ജീവനക്കാര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും പുറമെ ജില്ലയിലെയും പരിസരത്തെയും നൂറുക്കണക്കിന് പ്രവര്‍ത്തകരുള്‍പ്പെടുന്നതാണ് വളണ്ടിയര്‍ വിഭാഗം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പ്രഥമ സംഗമത്തില്‍ സി എ ഒ അഡ്വ. തന്‍വീര്‍ ഉമര്‍ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സയ്യിദ് ഹാശിം ജീലാനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജാഫര്‍ എലിക്കാട്, അലിക്കുഞ്ഞി ദാരിമി, മുഹമ്മദ് അലി സഖാഫി കാന്തപുരം, ജഫ്‌സല്‍ സംസാരിച്ചു. ഇര്‍ശാദ് നൂറാനി കരുവന്‍ പൊയില്‍ സ്വാഗതവും ശംവീല്‍ നൂറാനി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

റാപ്പര്‍ വേടന്റെ അറസ്റ്റ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

Kerala

കണ്ണൂരിലെ ഉരുവച്ചാലില്‍ യുവതിയെ പെട്രോള്‍ ഒഴിച്ച് തീക്കൊളുത്തി

Ongoing News

അല്‍ മൗലിദുല്‍ അക്ബര്‍ തിങ്കളാഴ്ച: വിശ്വാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ സജ്ജമായി ജാമിഉൽ ഫുതൂഹ്

National

ഏഷ്യാകപ്പില്‍ ഇന്ത്യ-പാകിസ്താന്‍ മത്സരം നടത്തരുത്; കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് ആദിത്യ താക്കറെ

National

ജയിലിലാകുന്ന മന്ത്രിമാരെ നീക്കൽ: ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അമിത്ഷാ; പ്രതിഷേധത്തിൽ മുങ്ങി ലോകസ്ഭ

National

ഡല്‍ഹിയില്‍ രണ്ടുനില കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണു; മൂന്നുപേര്‍ മരിച്ചു

National

പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിയെ ജൂനിയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥി കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം അഹമ്മദാബാദില്‍