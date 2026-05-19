തമിഴ്നാടിന് പിന്നാലെ 'വന്ദേമാതരം' ചൊല്ലി കേരളം
ബംഗാളില് ആലപിച്ചിരുന്നില്ല.
തിരുവനന്തപുരം | വി ഡി സതീശന് സര്ക്കാറിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില് ദേശീയഗാനത്തിന് മുന്നോടിയായി വന്ദേമാതരം ആറ് ഖണ്ഡികകളും ആലപിച്ചു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ നിര്ദേശപ്രകാരമാണ് ദേശീയഗാനത്തിന് മുന്നോടിയായി വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചത്.
നേരത്തേ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ചടങ്ങിലും വന്ദേമാതരം പാടിയിരുന്നു. പശ്ചിമബംഗാളിലെ ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില് വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായും ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തിട്ടും അവിടെ കേന്ദ്ര നിര്ദേശം പാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. എന്നാല് ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന കോണ്ഗ്രസ്സ് കേന്ദ്ര നിര്ദേശം കൃത്യമായി ചടങ്ങില് പാലിച്ചതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചത്.
വന്ദേമാതരവും ദേശീയഗാനവും ആലപിക്കുന്ന സദസ്സില് ആദ്യം വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആറ് ഖണ്ഡികകള് ആലപിക്കണമെന്ന് ജനുവരി 28ന് കേന്ദ്രം ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. വന്ദേമാതരത്തിന്റെ 150-ാം വാര്ഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയഗാനത്തിന്റെ അതേ പ്രാധാന്യം വന്ദേമാതരത്തിന് നല്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര നിര്ദേശം.