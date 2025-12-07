Connect with us

Kerala

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: തന്നെ അറിയില്ലെന്ന ദിലീപിന്റെ വാദം തള്ളി പള്‍സര്‍ സുനി

ദിലീപിനെ സുനിക്കറിയാം, കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സുനിയുടെ അഭിഭാഷകന്‍. സുനിക്ക് ഈ കേസില്‍ പങ്കില്ല.

Published

Dec 07, 2025 12:16 pm |

Last Updated

Dec 07, 2025 12:16 pm

കൊച്ചി | നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ ദിലീപിന്റെ വാദം തള്ളി പള്‍സര്‍ സുനി. തന്നെ അറിയില്ലെന്ന വാദമാണ് തള്ളിയത്. ദിലീപിനെ സുനിക്കറിയാം, കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സുനിയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ പ്രതീഷ് കുറുപ്പ് പറഞ്ഞു.

സുനി മുകേഷിന്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു. എന്നാല്‍, സുനിക്ക് ഈ കേസില്‍ പങ്കില്ല. ദിലീപിന്റെയും സുനിയുടെയും ഫോണ്‍ ലൊക്കേഷന്‍ ഒരു സ്ഥലത്താണെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അത് സുനിയുടെ ഫോണ്‍ അല്ലെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ പറഞ്ഞു.

നാളെയാണ് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ എറണാകുളം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി വിധി പറയുക.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

യു എ ഇ-ഒമാന്‍ ദേശീയ ദിനങ്ങള്‍; ഹത്ത അതിര്‍ത്തിയില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് തിരക്ക്

Uae

ദുബൈ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലില്‍ ദിവസവും കാറും പണവും സമ്മാനം

Uae

യു എ ഇയില്‍ കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞ്; അബൂദബിയിലും ദുബൈയിലും മുന്നറിയിപ്പ്

Ongoing News

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരങ്ങളില്‍ ഷാര്‍ജ രണ്ടാമത്; റാഡിക്കല്‍ സ്റ്റോറേജ് റിപോര്‍ട്ട് പുറത്തിറക്കി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: എസ് ഐ ടിക്ക് മേല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സമ്മര്‍ദം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍

Kerala

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തങ്കക്കുടങ്ങൾ അല്ല; കറകളഞ്ഞ വർഗീയവാദികൾ: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: തന്നെ അറിയില്ലെന്ന ദിലീപിന്റെ വാദം തള്ളി പള്‍സര്‍ സുനി