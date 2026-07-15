Kerala
അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ നടന് ടിനി ടോമിന് മുന്കൂര് ജാമ്യം
നടി അന്സിബയുടെ പരാതിയില് കടവന്ത്ര പോലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസിലാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്
എറണാകുളം| നടന് ടിനി ടോമിന് മുന്കൂര് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് എറണാകുളം സെഷന്സ് കോടതി. നടി അന്സിബയുടെ പരാതിയില് കടവന്ത്ര പോലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസിലാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കല്, ലൈംഗികച്ചുവയുള്ള പരാമര്ശങ്ങള്, മതം പറഞ്ഞ് അധിക്ഷേപിക്കല്, ഗൂഢാലോചന ഉള്പ്പെടെ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകള് ചുമത്തിയാണ് ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസ് എടുത്തത്.
ടിനി ടോം തനിക്കെതിരെ അശ്ലീല പരാമര്ശങ്ങളും ലൈംഗികച്ചുവയുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങളും നടത്തിയെന്നാണ് അന്സിബയുടെ പരാതി. നേരത്തെ കേസില് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ കടവന്ത്ര പോലീസ് പരാതിയില് കഴമ്പില്ലാത്തതിനാല് കേസ് എടുക്കാന് കഴിയില്ലെന്ന് കാണിച്ച് കോടതിയില് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇത് പൂര്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടത്.
Content Highlights:
The Ernakulam Sessions Court granted anticipatory bail to actor Tini Tom in a case filed by actress Ansiba. The Kadavanthra police had registered the case involving charges of insulting womanhood and conspiracy. The court rejected an earlier police report stating the complaint lacked merit.