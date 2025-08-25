Connect with us

Kerala

രാഹുലിനെതിരായ നടപടി ശക്തമായ തീരുമാനം: ശാഫി പറമ്പിൽ എം പി

നടപടി എല്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും നേതാക്കള്‍ക്കും ബാധകം

Published

Aug 25, 2025 3:37 pm |

Last Updated

Aug 25, 2025 3:40 pm

കോഴിക്കോട് | രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ്സ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് രാഹുലിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ കൂടിയായ ശാഫി പറമ്പിൽ എം പി. പാർട്ടി തീരുമാനം പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ തീരുമാനമാണ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചത്. അത് എല്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും നേതാക്കള്‍ക്കും ബാധകമാണെന്ന് ശാഫി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞതിന് മുകളിൽ താനൊന്നും പറയേണ്ടതില്ലെന്നും ശാഫി പറമ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ യുവതികളുടെ ആരോപണങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ശാഫി വ്യക്തമായി  പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പെരുമ്പാവൂരിൽ നവജാത ശിശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തില്‍

Kerala

സഅദിയ്യയില്‍ മീലാദ് ക്യാമ്പയിന്‍ തുടങ്ങി

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമം: വേടനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി

Kerala

ജാസ്മിന്‍ ജാഫര്‍ ക്ഷേത്രക്കുളത്തില്‍ കാല്‍ കഴുകിയ സംഭവത്തില്‍ നാളെ ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുണ്യാഹം

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ നടപടി നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ ശേഷം: വി ഡി സതീശന്‍

International

ഒന്നും ലോകമറിയേണ്ട; ഗസ്സയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഇസ്റാഈൽ കൊന്നൊടുക്കുന്നു, ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ ബോംബിംഗിൽ സാധാരണക്കാരുൾപ്പെടെ 20 മരണം

National

നിമിഷപ്രിയയുടെ മോചനം: കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ ഇടപെടൽ വിലക്കണമെന്ന ഹരജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി