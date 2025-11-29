Connect with us

Kerala

അബ്​ദുൽ റഹീമിൻ്റെ മോചനം: സൗദി ഗവർണറേറ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഫയൽ കൈമാറി; പ്രതീക്ഷയോടെ കുടുംബം

19 വർഷത്തിലധികം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച റഹീമിന്റെ കേസ് ഫയൽ, ശിക്ഷാ ഇളവിനായുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വകുപ്പുകളിലേക്ക് അയച്ചതായി നിയമസഹായ സമിതി

Published

Nov 29, 2025 5:50 pm |

Last Updated

Nov 29, 2025 5:50 pm

റിയാദ് | സഊദിയിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അബ്​ദുൽ റഹീമിൻ്റെ മോചനത്തിനായി റിയാദ്​ ഗവർണറേറ്റിൽ നിന്നുള്ള തുടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. 19 വർഷത്തിലധികം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച റഹീമിന്റെ കേസ് ഫയൽ, ശിക്ഷാ ഇളവിനായുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വകുപ്പുകളിലേക്ക് അയച്ചതായി നിയമസഹായ സമിതി അറിയിച്ചു.

വധശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട റഹീമിന് നിലവിൽ പൊതു അവകാശപ്രകാരം 20 വർഷത്തെ തടവാണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ശിക്ഷാകാലയളവ് 2026 മെയ് 20-ന് പൂർത്തിയാകും. വൻ തുക ദിയാധനം (മോചന ദ്രവ്യം) നൽകുകയും ദീർഘകാലം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നൽകി റഹീമിന് മോചനം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നേരത്തെ റിയാദ് ഗവർണർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ അപേക്ഷയുടെ തുടർനടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ എംബസിക്കും അഭിഭാഷകർക്കും ഫയൽ കൈമാറിയതായുള്ള വിവരം ലഭിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Eranakulam

മുനമ്പം ഭൂസമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം; സമരസമിതിയിൽ പിളർപ്പ്; ഒരു വിഭാഗത്തിന് ബി ജെ പി പിന്തുണ

Eranakulam

ഭൂമി തരംമാറ്റലിന് കൈക്കൂലി; വില്ലേജ് ഓഫിസര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസ്; കെ എസ് ബൈജു വീണ്ടും റിമാന്‍ഡില്‍

Kerala

യൂട്യൂബ് വഴി പരിചയപ്പെട്ട യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു; വ്യാജ സിദ്ധൻ അറസ്റ്റിൽ

Kerala

എസ് ഐ ആർ: സംസ്ഥാനത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത ഫോമുകളുടെ എണ്ണം 2.09 കോടി കവിഞ്ഞു

Ongoing News

നതിങ് ഒ എസ് 4.0 അപ്‌ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കി; പുതിയ ഫീച്ചറുകളും യു ഐ മാറ്റങ്ങളും

Gulf

ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാളെ ദുബൈയിൽ എത്തും