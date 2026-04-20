Connect with us

Kerala

കോട്ടയം രാമപുരത്ത് വാഹനാപകടം; യുവാവ് മരിച്ചു

കോട്ടയം ആനിക്കാട് സ്വദേശി റൈഗണ്‍ ജോര്‍ജ് ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Apr 20, 2026 10:19 pm |

Last Updated

Apr 20, 2026 10:19 pm

കോട്ടയം | രാമപുരത്ത് വാഹനാപകടത്തില്‍ യുവാവ് മരിച്ചു. കോട്ടയം ആനിക്കാട് സ്വദേശി റൈഗണ്‍ ജോര്‍ജ് ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയായിരുന്നു അപകടം.

ഏരിമറ്റം ജങ്ഷന് സമീപത്തുവച്ച് നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം അപകടത്തില്‍പ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. വാഹനം ഓടിച്ചയാള്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്.

അപകടസമയത്ത് റൈഗണ്‍ ജോര്‍ജ് വാഹനത്തിന്റെ പിന്‍സീറ്റിലായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ യുവാവിനെ ഉടന്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവത്തില്‍ രാമപുരം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

Editors Pick

Kerala

Ongoing News

Kerala

Editors Pick

Kerala

