ഇനി ഫോണും വാച്ചും വേണ്ട; സാംസങ്ങിന്റെ എ ഐ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ വരുന്നു
സാംസങ് ഗാലക്സി എ ഐ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ 2026 ജൂലൈയിൽ പുറത്തിറങ്ങിയേക്കും; ഗൂഗിളുമായി സഹകരിച്ചുള്ള പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്ത്
എ ഐ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച ചിത്രം
ദുബൈ | സാംസങ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഗാലക്സി എ ഐ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ 2026 രണ്ടാം പകുതിയോടെ വിപണിയിലിറക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഗാലക്സി ഇസഡ് ഫോൾഡ് 8, ഇസഡ് ഫ്ലിപ്പ് 8 എന്നീ ഫോൾഡബിൾ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ ലോഞ്ചിനൊപ്പം ജൂലൈ മാസത്തിലായിരിക്കും ഈ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകളും അവതരിപ്പിക്കുകയെന്നാണ് ഗീക്കി ഗാഡ്ജെറ്റ്സ് പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഗൂഗിൾ, വാർബി പാർക്കർ, ജെന്റിൽ മോൺസ്റ്റർ എന്നീ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുമായി സഹകരിച്ചാണ് സാംസങ് ഈ പുതിയ ഉൽപ്പന്നം വികസിപ്പിക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് രണ്ട് പതിപ്പുകളിലായാകും ഇവ പുറത്തിറങ്ങുക. അഡ്വാൻസ്ഡ് മോഡലിൽ ഇൻ ലെൻസ് എ ആർ ഡിസ്പ്ലേ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വിപുലീകൃത റിയാലിറ്റി അനുഭവം നൽകും. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന ഫീച്ചറുകൾ മാത്രമുള്ളവയായിരിക്കും.
ആൻഡ്രോയിഡ് എക്സ് ആർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും ഈ ഗ്ലാസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനായി ഓട്ടോഫോക്കസ് സൗകര്യമുള്ള 12 മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറ, എ ആർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ ക്വാൽകോം എ ആർ ചിപ്സെറ്റ്, ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ 155 എം എ എച്ച് ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ. ശബ്ദം, കാഴ്ച, ആംഗ്യങ്ങൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയാൻ ശേഷിയുള്ള മൾട്ടിമോഡൽ എ ഐ സംവിധാനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഫോണിലെ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ നൽകുന്നതിനൊപ്പം കാഴ്ച, ശബ്ദം, ആംഗ്യങ്ങൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയാൻ ശേഷിയുള്ള മൾട്ടിമോഡൽ എ ഐ സംവിധാനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളിലും ഫോണുകളിലും ലഭിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, നാവിഗേഷൻ, കോളുകൾ എന്നിവ ഗ്ലാസിലൂടെ നേരിട്ട് ലഭ്യമാകുന്നതിലൂടെ ഇവ ഫോണുകൾക്കും വാച്ചുകൾക്കും ഒരു പരിധി വരെ പകരമാകും.
2025 ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗാലക്സി എക്സ് ആർ ഹെഡ്സെറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സാംസങ് പുതിയ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ പരിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെറ്റാ റേ ബാൻ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകളോട് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാനൊരുങ്ങുന്ന സാംസങ്, ഫാഷനും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒരേപോലെ ഒത്തിണക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.
Summary
Samsung is reportedly planning to launch its Galaxy AI Smart Glasses in July 2026, alongside the Galaxy Z Fold 8 and Z Flip 8. Developed in partnership with Google, the glasses will feature Android XR, a 12MP camera, and a Qualcomm AR chipset. Two models are expected: an advanced version with an in-lens AR display and a more affordable basic version.