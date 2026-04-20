ദുബൈ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് വീണ്ടും തുറന്നു; സന്ദർശകർക്കായി വമ്പൻ വിസ്മയങ്ങൾ

Apr 20, 2026 11:17 pm |

Apr 20, 2026 11:17 pm

ദുബൈ | മേഖലയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടിരുന്ന ദുബൈ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഏഴ് ആഴ്ചത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തുറന്നു. മേഖലയിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം മുതൽ സന്ദർശകരെ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഫെബ്രുവരി 28 നാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് താൽക്കാലികമായി അടച്ചത്. മുപ്പതാം സീസൺ ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിലാണ് വീണ്ടും പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയാണ് ഇത്തവണ സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആകെ അഞ്ച് പ്രവേശന കവാടങ്ങളാണ് സന്ദർശകർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗേറ്റ് 5 സി, ഗേറ്റ് 1 സി, ഇന്ത്യൻ ഗേറ്റ്, ഗേറ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ സന്ദർശകരെ വേഗത്തിൽ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള സുരക്ഷാ പ്ലാനുകളും എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുബൈ പോലീസ് സന്ദർശകർക്ക് യു എ ഇ ദേശീയ പതാകകൾ വിതരണം ചെയ്താണ് സ്വീകരിച്ചത്.

പുതിയ സീസണിൽ നിരവധി മാറ്റങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചൈനയിലെ പുരാതനമായ ടെറാക്കോട്ട വാരിയേഴ്സ് ആർമിയുടെ മാതൃകയിലുള്ള പുതിയ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തു. ഇതിനു പുറമെ ഡ്രാഗൺ തടാകത്തിലെ അലങ്കാര വിളക്കുകളും സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ്, വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പവലിയനുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനായി സ്മാർട്ട് പാർക്കിംഗ് സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാലിക് ഇ വാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയായ പാർക്കോണിക് വഴിയും പാർക്കിംഗ് ഫീസ് അടയ്ക്കാം. കൂടാതെ അജ്മാനിൽ നിന്ന് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്കുള്ള ബസ് സർവീസുകളും പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ 10.5 ദശലക്ഷം സന്ദർശകരാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലെത്തിയത്.

Summary

The popular family destination, Dubai Global Village, has officially reopened its doors after a seven-week closure due to regional tensions. Following the ceasefire, the venue welcomed visitors with enhanced safety protocols, new cultural exhibits like the Terracotta Warriors, and AI-powered smart parking systems. Merchants and tourists expressed great excitement as the milestone 30th season resumed with vibrant performances and international cuisines.

