Connect with us

Kozhikode

കേരള യാത്രക്ക് നോളജ് സിറ്റിയില്‍ ഊഷ്മള വരവേല്‍പ്പ്

ഉപനായകന്‍ സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീം ഖലീല്‍ അല്‍ബുഖാരി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കള്‍ക്കും സംഘത്തിനുമാണ് വരവേല്‍പ്പൊരുക്കിയത്.

Published

Jan 05, 2026 9:29 pm |

Last Updated

Jan 05, 2026 9:30 pm

കേരള യാത്രയെ മര്‍കസ് നോളജ് സിറ്റിയില്‍ വരവേല്‍ക്കുന്നു.

നോളജ് സിറ്റി : കേരള മുസ്‌ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ നടക്കുന്ന കേരള യാത്രക്ക് മര്‍കസ് നോളജ് സിറ്റിയില്‍ ഊഷ്മള വരവേല്‍പ്പൊരുക്കി.

കേരള യാത്ര ഉപനായകന്‍ സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീം ഖലീല്‍ അല്‍ ബുഖാരി, സയ്യിദ് ശറഫുദ്ദീന്‍ ബുഖാരി, മുഹ്‌യിദ്ദീന്‍ കുട്ടി ബാഖവി പൊന്മള, വണ്ടൂര്‍ അബ്ദുര്‍റഹ്മാന്‍ ഫൈസി, അബൂഹനീഫല്‍ ഫൈസി തെന്നല, അബ്ദുര്‍റഹ്മാന്‍ ഫൈസി മാരായാമംഗലം, മജീദ് കക്കാട്, ഡോ. കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സഖാഫി കൊല്ലം, മുസ്തഫ മാസ്റ്റര്‍ കോഡൂര്‍, മുഹമ്മദ് പറവൂര്‍, എന്‍ അലി അബ്ദുല്ല, ഇബ്റാഹീം തൃശൂര്‍, സുലൈമാന്‍ സഖാഫി മാളിയേക്കല്‍, ഡോ. മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് നഈമി, അബ്ദുര്‍റശീദ് സഖാഫി മെരുവമ്പായി തുടങ്ങിയ നേതാക്കള്‍ക്കും സംഘത്തിനുമാണ് നോളജ് സിറ്റിയില്‍ വരവേല്‍പ്പൊരുക്കിയത്.

നോളജ് സിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുല്‍ ഹകീം അസ്ഹരി, സി എ ഒ അഡ്വ. തന്‍വീര്‍ ഉമര്‍, ഡോ. പി വി ശംസുദ്ദീന്‍, ഡോ. യു മുജീബ്, ഡോ. യു കെ മുഹമ്മദ് ശരീഫ്, ഡോ. സി അബ്ദുല്‍ സമദ്, അഡ്വ. ശംസീര്‍ നൂറാനി തുടങ്ങിയവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് കേരള യാത്രയെ സ്വീകരിച്ചത്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ് ബസ് ഓര്‍ഡിനറി ബസില്‍ ഇടിച്ചു; പോലീസ് ജീപ്പ് തകര്‍ന്നു

Kozhikode

കേരള യാത്രക്ക് നോളജ് സിറ്റിയില്‍ ഊഷ്മള വരവേല്‍പ്പ്

Saudi Arabia

ഡിഫ ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ്: ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ഒരാള്‍ കൂടി മരിച്ചു; മരിച്ചത് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി

Kerala

'ബോംബ് പൊട്ടുമെന്നു പറഞ്ഞെങ്കിലും പൊട്ടിയില്ല, വിസ്മയവും ഉണ്ടാകില്ല'

International

യുഎസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാന്‍സിന്റെ വസതിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; ഒരാള്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍

Kerala

എന്‍എഫ്ഡിബിയുടെ പ്രാദേശിക കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിക്കും; നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് മുന്‍പെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി