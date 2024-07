ന്യൂഡല്‍ഹി | ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തില്‍ ആറുനില കെട്ടിടം തകര്‍ന്നു വീണു. സൂറത്തിലെ സച്ചിന്‍ പാലി ഗ്രാമത്തിലാണ് അപകടം. ദിവസങ്ങളായി നിര്‍ത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴക്കിടെ കെട്ടിടം തകര്‍ന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ 15 പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങള്‍ നിരവധി പേര്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. കെട്ടിടത്തിന് 8 വര്‍ഷത്തെ പഴക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നാണ് വിവരം.

ടെക്‌സ്‌റ്റൈല്‍ തൊഴിലാളികളായ നിരവധി പേരാണ് കുടുംബമായി കെട്ടിടത്തില്‍ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. അഗ്നി രക്ഷാസേനയും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി.

#WATCH | Gujarat: A Four-floor building collapsed in Sachin area of Surat. Many people feared trapped. Police and fire department team at the spot. Rescue operations underway. pic.twitter.com/FIJJUGzbEQ

— ANI (@ANI) July 6, 2024