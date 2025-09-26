Kerala
ഗേറ്റ് വീണ് പരുക്കേറ്റ ഒന്നര വയസുകാരന് മരിച്ചു
. നിരക്കി നീക്കുന്ന ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുന്നതിനിടെ മുറ്റത്തുനിന്നു കളിച്ച കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു
ആലപ്പുഴ | ഗേറ്റ് മറിഞ്ഞു വീണ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. തൃശൂര് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസണ് ഓഫിസര് വൈക്കം ടിവിപുരം മണിമന്ദിരം വീട്ടില് അഖില് മണിയപ്പന്റെയും ആലപ്പുഴ പഴവീട് തെക്കേ അത്തിത്തറ വീട്ടില് അശ്വതിയുടെയും ഏക മകന് റിഥവ് ആണ് മരിച്ചത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ 22ന് രാവിലെ 11ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ ആലപ്പുഴ അത്തിത്തറയിലെ വീട്ടില് വച്ചായിരുന്നു അപകടം. നിരക്കി നീക്കുന്ന ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുന്നതിനിടെ മുറ്റത്തുനിന്നു കളിച്ച കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു. തലയ്ക്ക് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആദ്യം ജനറല് ആശുപത്രിയിലും തുടര്ന്ന് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയിലുമെത്തിച്ചു. മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ശേഷം വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്ന കുഞ്ഞ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി എട്ടോടെയാണ് മരിച്ചത്.