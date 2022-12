ന്യൂഡല്‍ഹി | ഡല്‍ഹി വികാസ്പുരിയില്‍ വന്‍ തീപ്പിടുത്തം. വികാസ്പുരിയിലെ ഡിഡിഎ ലാല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിലാണ് പുലര്‍ത്തെ 5.50ഓടെ തീപ്പിടുത്തം ഉണ്ടായത്. 18 ഫയര്‍ എഞ്ചിനുകള്‍ തീയണയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

അതേ സമയം ആളപായങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.

Delhi | Dousing operation is underway where a fire broke out in a shop located in H-block DDA market, Vikaspuri. 18 fire tenders are at the spot; no casualties have been reported. pic.twitter.com/JJYYO02DVg

