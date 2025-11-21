Connect with us

National

ബംഗ്ലാദേശിൽ 5.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം; കൊൽക്കത്തയിലും വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലും പ്രകമ്പനം

ധാക്കയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശ്-ഐർലൻഡ് ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തെയും ഭൂചലനം അൽപ്പനേരം തടസ്സപ്പെടുത്തി

Published

Nov 21, 2025 11:22 am |

Last Updated

Nov 21, 2025 11:22 am

ധാക്ക | ബംഗ്ലാദേശ് തലസ്ഥാനമായ ധാക്കക്ക് സമീപം 5.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇതേ തുടർന്ന് കൊൽക്കത്തയിലും വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി യു എസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ (യു എസ് ജി എസ്) അറിയിച്ചു.

ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം ധാക്കയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 50 കി മീ അകലെ നർസിംഗ്ദിയിലായിരുന്നു. ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ആഴം 10 കി മീ ആണെന്ന് യു എസ് ജി എസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതുവരെ നാശനഷ്ടങ്ങളോ ആളപായമോ പരിക്കുകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

കൊൽക്കത്തയിൽ രാവിലെ 10:10 ഓടെ ഏതാനും നിമിഷം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു. കൊൽക്കത്തയിൽ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ നിരവധി സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. കൂച്ച് ബെഹാർ, ദക്ഷിണ ദിനാജ്പൂർ, ഉത്തര ദിനാജ്പൂർ ഉൾപ്പെടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു.

ഗുവാഹത്തി, അഗർത്തല, ഷില്ലോങ് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി പ്രദേശവാസികൾ അറിയിച്ചു.

ധാക്കയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശ്-ഐർലൻഡ് ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തെയും ഭൂചലനം അൽപ്പനേരം തടസ്സപ്പെടുത്തി. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം കളി പുനരാരംഭിച്ചു. നാശനഷ്ടങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പച്ചക്കറി വില കുതിക്കുന്നു

International

ഗസ്സയിൽ ഹമാസിന്റെ കൂറ്റൻ തുരങ്കം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഇസ്റാഈൽ സേന; നിളം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ

Ongoing News

സഹപാഠികള്‍ 18 മാസത്തോളം നിരന്തരം ഉപദ്രവിച്ചു, സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരും അവഗണിച്ചു; നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനി അമായിരയയുടെ ആത്മഹത്യയില്‍ സിബിഎസ്ഇയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

Kerala

അജിത് കുമാറിന്റെ ക്ലീന്‍ ചിറ്റ് റദ്ദാക്കിയ വിജിലന്‍സ് കോടതി ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി; മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമര്‍ശങ്ങളും നീക്കി

National

ബെംഗളൂരുവില്‍ ക്യാഷ് വാന്‍ തടഞ്ഞു നിര്‍ത്തി ഏഴ് കോടി കവര്‍ന്ന കേസ്; അന്വേഷണ സംഘം പ്രതികളിലേക്കെത്തിയെന്ന് സൂചന

Business

ലുലുവില്‍ സൂപര്‍ ഫ്രൈഡേ സെയില്‍ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും

National

ബംഗ്ലാദേശിൽ 5.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം; കൊൽക്കത്തയിലും വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലും പ്രകമ്പനം