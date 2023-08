പാക്കിസ്ഥാനിൽ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി 28 മരണം; നൂറോളം ആളുകൾക്ക് പരുക്ക്

ഇസ്‍ലാമാബാദ്| പാക്കിസ്ഥാനിൽ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി 28 മരണം. നൂറോളം ആളുകൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. കറാച്ചിയിൽ നിന്ന് റാവൽപിണ്ടിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഹസാര എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനാണ് പാളം തെറ്റിയത്. നവാബ്ഷായിലെ സർഹാരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ഉച്ചക്ക് 1.18നായിരുന്നു ദുരന്തം. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു. നവാബ്‌ഷായിലെയും സിന്ധിലെ സമീപ ജില്ലകളിലെയും പ്രധാന ആശുപത്രികളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ട്രെയിനിന്റെ എട്ട് ബോഗികളാണ് പാളം തെറ്റിയത്. ബോഗികൾക്ക് എല്ലാം സാരമായ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വൈകിയതാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയതാണ് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്ന് റെയിൽവേ വക്താവ് പറഞ്ഞു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് സിന്ധിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചു.



ആയിരത്തോളം ആളുകൾ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പാക് റെയിൽവേ മന്ത്രി ഖ്വാജ സഅദ് റഫീഖ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ട്രെയിൻ സാധാരണ വേഗതയിലായിരുന്നെന്നും പാളം തെറ്റിയതിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപകടത്തിന് കാരണം മെക്കാനിക്കൽ തകരാറോ അട്ടിമറിയോ ആയിരിക്കാമെന്നും രണ്ടായാലും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഈ വര്‍ഷമാദ്യം ഇതേ ട്രെയിന്‍ സമാനമായ അപകടത്തില്‍നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

Hazara Express Train Incident just now near NawabShah

More than 10 Killed many Injured#TrainAccident pic.twitter.com/VTaKbmn3Pw

— Nasrullah Khan Khoso (@KhosoNasar) August 6, 2023