ലുക്കിലും ഫീച്ചേഴ്സിലും മിന്നും; ഹ്യുണ്ടായ് വെന്യൂ നൈറ്റ് എഡിഷൻ വിപണിയിൽ; വില 9.69 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ

పూర్ణమాయും కറుപ്പ് നിറത്തിലുള്ള തീമാണ് വെന്യൂ നൈറ്റ് എഡിഷന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം

Apr 20, 2026 8:58 pm |

Apr 20, 2026 8:58 pm

ന്യൂഡൽഹി | പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടായ് മോട്ടോർ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ കോംപാക്ട് എസ് യു വി മോഡലായ വെന്യൂവിന്റെ പുതിയ നൈറ്റ് (Knight) എഡിഷൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ബോൾഡ് ആയ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനും കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പ്രത്യേക പതിപ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 9.69 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് വാഹനത്തിന്റെ എക്സ് ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്. യുവതലമുറയെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്പോർട്ടി ലുക്കും പ്രായോഗികതയും ഒത്തുചേരുന്ന ഡിസൈനാണ് വാഹനത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

പൂർണ്ണമായും കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള തീമാണ് വെന്യൂ നൈറ്റ് എഡിഷന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. മുൻഭാഗത്തെ ഗ്രില്ല്, ഹ്യുണ്ടായ് ലോഗോകൾ, സ്കിഡ് പ്ലേറ്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം കറുപ്പ് നിറത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ ബ്ലാക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആയ ഒ ആർ വി എം കൾ, റൂഫ് റെയിലുകൾ, അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവ വാഹനത്തിന് കരുത്തുറ്റ രൂപം നൽകുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറുകൾ കറുപ്പ് നിറവുമായി മികച്ച കോൺട്രാസ്റ്റ് നൽകുന്നുണ്ട്. നൈറ്റ് എഡിഷന്റെ പ്രത്യേക ബാഡ്ജിംഗും വാഹനത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഉള്ളിലും കറുപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പ്രീമിയം ഫിനിഷിംഗാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ക്യാബിനിൽ ബ്രാസ് നിറത്തിലുള്ള ഇൻസെർട്ടുകൾ കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകുന്നു. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത മോഡലുകളിൽ ഡാഷ്ക്യാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എച്ച് എക്സ് 6 ടി, എച്ച് എക്സ് 10, എൻ 10 എന്നീ വേരിയന്റുകളിലാണ് ഡാഷ്ക്യാം സൗകര്യം ലഭ്യമാകുക.

മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത എൻജിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ വാഹനം ലഭ്യമാണ്. 1.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എൻജിൻ (88 എച്ച് പി കരുത്ത്), 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിൻ (120 എച്ച് പി കരുത്ത്), 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിൻ (116 എച്ച് പി കരുത്ത്) എന്നിവയാണവ. മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. വിവിധ വേരിയന്റുകളുടെ വില പരിശോധിച്ചാൽ എച്ച് എക്സ് 5 പെട്രോൾ എം ടി മോഡലിന് 9.70 ലക്ഷം രൂപയും എച്ച് എക്സ് 10 ടർബോ പെട്രോൾ ഡി സി ടി മോഡലിന് 14.79 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വില വരുന്നത്.

Hyundai Motor India has launched the 2026 Venue Knight Edition with a starting price of Rs 9.69 lakh (ex-showroom). This special edition features an all-black exterior theme, red brake calipers, and interior brass accents to appeal to younger buyers. Notable upgrades include a dashcam in top variants and multiple engine options including 1.2L petrol, 1.0L turbo-petrol, and 1.5L diesel.

