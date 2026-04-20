Connect with us

National

ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉധംപൂരില്‍ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; 15 മരണം

നിരവധി യാത്രക്കാര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Published

Apr 20, 2026 1:11 pm |

Last Updated

Apr 20, 2026 1:11 pm

ശ്രീനഗര്‍| ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉധംപൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം. അപകടത്തില്‍ 15 പേര്‍ മരിച്ചു. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് അപകടം. രാംനഗറില്‍ നിന്ന് ഉധംപൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞത്. കൊടും വളവ് മറികടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടത്.

പരുക്കേറ്റ യാത്രക്കാരില്‍ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അപകടത്തില്‍ ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. പരുക്കേറ്റവര്‍ക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

