National
ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉധംപൂരില് ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; 15 മരണം
നിരവധി യാത്രക്കാര്ക്ക് പരുക്ക്
ശ്രീനഗര്| ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഉധംപൂര് ജില്ലയില് ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം. അപകടത്തില് 15 പേര് മരിച്ചു. നിരവധി പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയോടെയാണ് അപകടം. രാംനഗറില് നിന്ന് ഉധംപൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞത്. കൊടും വളവ് മറികടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടത്.
പരുക്കേറ്റ യാത്രക്കാരില് ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അപകടത്തില് ജമ്മു കശ്മീര് മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര് അബ്ദുള്ള ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. പരുക്കേറ്റവര്ക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നല്കാന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
Kerala
ലോണ് ആപ്പ് ഭീഷണി; കാണാതായ വിഷ്ണുവിനെ പയ്യന്നൂര് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് കണ്ടെത്തി
Kerala
ചക്കയ്ക്കുള്ളില് സ്ഫോടക വസ്തു നിറച്ച് കാട്ടു കൊമ്പനെ കൊന്നു; ഒരാളെ വനം വകുപ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
Kerala
വയനാട് ടൗണ്ഷിപ്പ്: നൗഫലിനെതിരെ സൈബര് ആക്രമണം നടത്തരുതെന്നു മന്ത്രി കെ രാജന്
Kerala
ശസ്ത്രക്രിയ പിഴവ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാന് സര്ക്കാര് മാര്ഗരേഖ
Kerala
ഉറക്കത്തില് പാമ്പുകടി: മരിച്ച കുട്ടിയുടെ സംസ്കാരം മൂന്നു മണിക്ക്, സഹോദരന്റെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു
Kerala