Kerala

ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ യുവാവ് റിമാന്‍ഡില്‍

പന്തളം ചേരിക്കല്‍ പുതുപ്പറമ്പില്‍ വീട്ടില്‍ ധനേഷ് (34) ആണ് റിമാന്‍ഡിലായത്.

May 22, 2026 12:25 am |

May 22, 2026 12:25 am

പന്തളം | ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ സര്‍വേയുടെ ഭാഗമായുള്ള വിവരശേഖരണത്തിനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീക്ഷണിപ്പെടുത്തുകയും ഔദ്യോഗിക കൃതൃനിര്‍വഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. പന്തളം ചേരിക്കല്‍ പുതുപ്പറമ്പില്‍ വീട്ടില്‍ ധനേഷ് (34) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

പന്തളം നഗരസഭയുടെ 34-ാം വാര്‍ഡ് ചേരിക്കലില്‍ എത്തിയ പന്തളം ഹെല്‍ത്ത് സെന്ററിലെ ജൂനിയര്‍ പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് നഴ്സുമാരെയാണ് യുവാവ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തത്. സംഭവം റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്യാന്‍ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ നശിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചതായും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാര്‍ പോലീസില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

അറസ്റ്റിലായ ധനേഷും ഇയാളുടെ മാതാവ് വത്സലയും ചേര്‍ന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തിയത്. പന്തളം എസ് എച്ച് ഒ. സജീഷ് കുമാര്‍, എസ് ഐ. വിനോദ് കുമാര്‍, എ എസ് ഐ. സുരേഷ്, എസ് സി പി ഒ. രഞ്ജിത്ത് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

 

ഭര്‍ത്താവ് ആസിഡൊഴിച്ച് പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു; ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഭാര്യ മരിച്ചു

പൊന്മുടിയില്‍ കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; ഏഴ് വയസ്സുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഹജ്ജ് 2026: ഒരുക്കങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതം; ഇറാന്‍, ഇന്തോനേഷ്യ, ഈജിപ്ത് പ്രതിനിധികളുമായി സഊദി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ചര്‍ച്ച നടത്തി

ദേശീയപാത 66 വികസനം: നീലേശ്വരം മാര്‍ക്കറ്റ് ജങ്ഷനില്‍ ഫ്ളൈഓവര്‍ നിര്‍മിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ റിപോര്‍ട്ട് നല്‍കി

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിക്കല്‍; യു എസ് നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സഊദി

സഊദിയില്‍ ഈദ് അല്‍ അദ്ഹ നിസ്‌കാര ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി