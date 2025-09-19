Connect with us

Kerala

തിരവനന്തപുരത്ത് അരക്കിലോയോളം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയില്‍

ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നും ട്രെയിന്‍ മാര്‍ഗം കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ലഹരി

Published

Sep 19, 2025 12:02 pm |

Last Updated

Sep 19, 2025 12:02 pm

തിരുവനന്തപുരം | ചിറയിന്‍കീഴ് അര കിലോയോളം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയില്‍. വിനീത് എന്നയാളാണ് പിടിയിലായത്. ചിറയിന്‍കീഴ് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നും ട്രെയിന്‍ മാര്‍ഗം കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ലഹരി. ഡാന്‍സഫിനു കിട്ടിയ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇയാള്‍ പിടിയിലായത്.

440 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് ഇയാളില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത്. വില്പനയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിച്ചതാണ് ഇതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. ട്രെയിനില്‍ ഇയാള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് പോലീസും ഡാന്‍സാഫും അറിയിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോട്ടയത്ത് പാമ്പു കടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala

തൃശൂരില്‍ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത യുവാവ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍; പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാര്‍

Kerala

ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണപ്പാളി വിഷയത്തില്‍ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതിയില്ല; സഭ ബഹിഷ്‌കരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം

Uae

രാത്രികാല സുരക്ഷ; യു എ ഇ മികച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ

Uae

പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വാട്‌സ്ആപ്പ് വഴി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം

Kerala

തിരവനന്തപുരത്ത് അരക്കിലോയോളം എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയില്‍

Kerala

പാലിയേക്കരിയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ ഉപാധികളോടെ ടോള്‍ പിരിവിന് ഹൈക്കോടതി അനുമതി