വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി സ്ഥാപിച്ച കണ്‍ട്രോള്‍ വാല്‍വില്‍ കാല്‍ കുടുങ്ങി; യുവാവിന് ഗുരുതര പരുക്ക്

കാസര്‍കോട് ചെറുവത്തൂര്‍ സ്വദേശി മനോജ് കുമാറിനാണ് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റത്.

Published

Sep 14, 2025 7:16 am |

Last Updated

Sep 14, 2025 7:16 am

ചെറുവത്തൂര്‍ | റോഡരികില്‍ വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റി സ്ഥാപിച്ച കണ്‍ട്രോള്‍ വാല്‍വില്‍ കാല്‍ കുടുങ്ങി യുവാവിന് പരുക്ക്.

കാസര്‍കോട് ചെറുവത്തൂര്‍ സ്വദേശി മനോജ് കുമാറിനാണ് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റത്.

വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിക്കെതിരെ നിയമ പോരാട്ടം നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് മനോജിന്റെ കുടുംബം.

