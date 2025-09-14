Kerala
വാട്ടര് അതോറിറ്റി സ്ഥാപിച്ച കണ്ട്രോള് വാല്വില് കാല് കുടുങ്ങി; യുവാവിന് ഗുരുതര പരുക്ക്
കാസര്കോട് ചെറുവത്തൂര് സ്വദേശി മനോജ് കുമാറിനാണ് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റത്.
ചെറുവത്തൂര് | റോഡരികില് വാട്ടര് അതോറിറ്റി സ്ഥാപിച്ച കണ്ട്രോള് വാല്വില് കാല് കുടുങ്ങി യുവാവിന് പരുക്ക്.
കാസര്കോട് ചെറുവത്തൂര് സ്വദേശി മനോജ് കുമാറിനാണ് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റത്.
വാട്ടര് അതോറിറ്റിക്കെതിരെ നിയമ പോരാട്ടം നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് മനോജിന്റെ കുടുംബം.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
വാട്ടര് അതോറിറ്റി സ്ഥാപിച്ച കണ്ട്രോള് വാല്വില് കാല് കുടുങ്ങി; യുവാവിന് ഗുരുതര പരുക്ക്
Kerala
ഇടുക്കി വണ്ണപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ വോട്ടര് പട്ടികയില് ക്രമക്കേട്; മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെ സി പി എം
Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് 17കാരന് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; ആക്കുളം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിലെ സ്വിമ്മിങ് പൂള് പൂട്ടിച്ചു
Kerala
പ്രകീര്ത്തനാരവങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം; സ്വപ്ന നഗരിയിലേക്കൊഴുകി നബിസ്നേഹികള്
National
മോദിയുടേയും അമ്മയുടേയും എഐ വീഡിയോ; കോണ്ഗ്രസിനെതിരെ കേസ്
Kerala
നഗരത്തെ വര്ണാഭമാക്കി ദഫ് ഘോഷയാത്ര; അന്താരാഷ്ട്ര മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം
Kerala