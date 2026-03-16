Kerala

തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റ് യുവതി മരിച്ചു

റോഡിലൂടെ നടന്നുപോവുകയായിരുന്ന ഇവരെ ഏഴോളം നായ്ക്കള്‍ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

Mar 16, 2026 4:26 pm |

Mar 16, 2026 4:32 pm

മുംബൈ| പൂനെയില്‍ യുവതിയെ തെരുവ് നായ്ക്കള്‍ കടിച്ചുകൊന്നു. നഗരത്തിലെ ചക്കാന്‍ പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 2:15 ഓടെയാണ് സംഭവം. ശോഭ വാഗ്മറെ(32) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. റോഡിലൂടെ നടന്നുപോവുകയായിരുന്ന ഇവരെ ഏഴോളം നായ്ക്കള്‍ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

നായ്ക്കളെ ഇവര്‍ അകറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. യുവതി സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. രക്തസ്രാവമാണ് മരണകാരണം. ആദ്യം കൊലപാതകമാണെന്നായിരുന്നു പോലീസ് നിഗമനം. എന്നാല്‍ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും തെരുവ് നായ ആക്രമണമാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്ന് തെളിഞ്ഞു.

 

സ്വലാത്ത് നഗറിലേക്ക് വിശ്വാസി പ്രവാഹം

Kerala

തിരുവല്ലയില്‍ മാത്യു ടി തോമസ് തന്നെ, ചിറ്റൂരില്‍ വി മുരുകദാസ്; സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഐഎസ്‌ജെഡി

Kerala

പാലായിൽ ജോസ് കെ മാണിയും ഇടുക്കിയിൽ റോഷി അ​ഗസ്റ്റിനും മത്സരിക്കും; സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (എം) 

Kerala

സുരേന്ദ്രൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത്, നേമത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍; ബിജെപി ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു

National

നാല് വയസ്സുകാരനെ പിതാവും രണ്ടാനമ്മയും ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ച് കൊന്നു

Kerala

പി കെ ശ്യാമളയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം; ടി കെ ഗോവിന്ദന്‍ സിപിഎം വിട്ടു, തളിപ്പറമ്പില്‍ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കും

Ongoing News

മഅ്ദിന്‍ പ്രാര്‍ഥനാ സമ്മേളനം : തത്സമയം