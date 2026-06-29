WhatsApp ൽ ഫോൺ നമ്പറിന് പകരം യൂസർനെയിം സംവിധാനം ഉടൻ; യൂസർ നെയിം ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം

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WhatsApp ൽ ഫോൺ നമ്പറിന് പകരം യൂസർനെയിം സംവിധാനം ഉടൻ; യൂസർ നെയിം ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം
ലോകമെമ്പാടുമായി മുന്നൂറ് കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കൾ വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഒരേ പേരുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് കമ്പനി നേരത്തെ തന്നെ റിസർവേഷൻ ആരംഭിച്ചത്.
ന്യൂഡൽഹി | പ്രമുഖ മെസ്സേജിങ് ആപ്പായ വാട്സാപ്പ് ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി പുതിയ യൂസർനെയിം (WhatsApp Username) ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ ആളുകളുമായി ഫോൺ നമ്പർ പങ്കിടാതെ തന്നെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫീച്ചർ. ഈ ആഴ്ച മുതൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ യൂസർനെയിമുകൾ മുൻകൂട്ടി റിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം വാട്സാപ്പ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം അവസാനം ഫീച്ചർ ഔദ്യോഗികമായി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ നടപടി.
ലോകമെമ്പാടുമായി മുന്നൂറ് കോടിയിലധികം ഉപയോക്താക്കൾ വാട്സാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ഒരേ പേരുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് കമ്പനി നേരത്തെ തന്നെ റിസർവേഷൻ ആരംഭിച്ചത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തനതായ യൂസർനെയിമുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇതിനായി ഒരു യൂസർനെയിം ജനറേറ്റർ (Username Generator) സഹായവും ലഭ്യമാണ്. ക്രിയേറ്റർമാർ, ചെറുകിട ബിസിനസുകൾ, മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ എന്നിവർക്ക് അവരുടെ നിലവിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസർനെയിം തന്നെ വാട്സാപ്പിലും ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വാട്സാപ്പ് കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഫീച്ചർ. ഇതിനായി പ്രത്യേക ഡയറക്ടറിയോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടാകില്ല. ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളെ ആദ്യമായി ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായ യൂസർനെയിം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. യൂസർനെയിം വഴി ആർക്കൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക യൂസർനെയിം കീ (Username Key) സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Also ReadWhatsApp മെസ്സേജുകൾ ഇനി ആരും ഒളിഞ്ഞുനോക്കില്ല; ഈ രഹസ്യ സെറ്റിംഗ്സ് ഉടനടി ഓൺ ചെയ്യൂ യൂസർനെയിം എനേബിൾ ചെയ്താൽ ആദ്യമായി ഒരു വ്യക്തിക്കോ ബിസിനസിനോ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. വാട്സാപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷനിൽ സെറ്റിങ്സ് > അക്കൗണ്ട് > യൂസർനെയിം (Settings > Account > Username) എന്ന ക്രമീകരണത്തിലൂടെ യൂസർനെയിം റിസർവ് ചെയ്യാം. വരും മാസങ്ങളിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഘട്ടഘട്ടമായി ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാക്കും.Also ReadWhatsApp Malware Alert: ലോകമെമ്പാടും വാട്സ്ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്ത് മാൽവെയർ ആക്രമണം; ജാഗ്രത വേണം
Content highlights:
WhatsApp has introduced a new username feature allowing users to chat without sharing their personal phone numbers. Users can start reserving their unique usernames this week before the official launch later this year. The feature aims to enhance user privacy by hiding phone numbers during first-time chats with individuals or businesses. Additionally, an optional username key will be available to control who can contact users.