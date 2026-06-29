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ഇത്തിഹാദ് ട്രെയിന്‍:ചരിത്ര മുഹൂര്‍ത്തം കുറിക്കാന്‍ ഫുജൈറ

സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ഓടെ ദുബൈ സ്റ്റേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

Published

Jun 29, 2026 11:20 pm |

Last Updated

Jun 29, 2026 11:20 pm

ഫുജൈറ | യു എ ഇക്ക് ഇന്ന് റെയില്‍വേ ചരിത്ര മുഹൂര്‍ത്തം.സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഫുജൈറ എമിറേറ്റ്.ഇത്തിഹാദ് റെയില്‍ ആദ്യ പാസഞ്ചര്‍ സര്‍വീസ് ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 5:34 ന് ഫുജൈറയില്‍ നിന്ന് അബൂദബിയിലേക്കു പുറപ്പെടുന്നു.അബൂദബിക്കും ഫുജൈറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ആദ്യ യാത്രികര്‍ക്ക് ആവേശ നിമിഷങ്ങളാണ്.അല്‍പ സമയത്തിനകം സമാന്തരമായി അബൂദബിയില്‍ നിന്ന് ഫുജൈറയിലേക്കു മറ്റൊരു ട്രെയിനും പുറപ്പെടും.മധ്യ പൗരസ്ത്യ ദേശമാകെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സര്‍വീസുകളാണിവ.ഫുജൈറയില്‍ നിന്ന് അബുദബി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സായിദ് സിറ്റി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂര്‍ 45 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ എത്താം.ട്രെയിന്‍ മണിക്കൂറില്‍ 200 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ ഓടും.2026 സെപ്റ്റംബര്‍ 30 ഓടെ ദുബൈ സ്റ്റേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.അത് മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാകും.യു എ ഇയുടെ ദേശീയ പാസഞ്ചര്‍ റെയില്‍ ശൃംഖലയുടെ ആദ്യ ഘട്ടമാണിത്.

രാജ്യം ഇന്റര്‍-എമിറേറ്റ് ട്രെയിന്‍ യാത്രയുടെ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുമ്പോള്‍ ടിക്കറ്റുകള്‍, ഓണ്‍ബോര്‍ഡ് സേവനങ്ങള്‍, യാത്രാ നിയമങ്ങള്‍, സ്റ്റേഷന്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഇത്തിഹാദ് റെയില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുക്കിംഗിലെ പേരുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സാധുവായ ടിക്കറ്റും സാധുവായ ഒരു ഐഡിയും ( പാസ്പോര്‍ട്ട് അല്ലെങ്കില്‍ എമിറേറ്റ്‌സ് ഐഡി) ആവശ്യമാണ്.ഏത് സമയത്തും ഇത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.കുറഞ്ഞത് 10 മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും സ്റ്റേഷനില്‍ എത്തിച്ചേരാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.ട്രെയിന്‍ പുറപ്പെടുന്നതിന് 2 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഗേറ്റുകള്‍ അടയ്ക്കുന്നു.ഇത്തിഹാദ് റെയില്‍ പാസഞ്ചര്‍ ട്രെയിനില്‍ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. അവര്‍ക്ക് സാധുവായ ഒരു ടിക്കറ്റും ടിക്കറ്റിലെ പേരിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സാധുവായ ഒരു തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയും ആവശ്യമാണ്.യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഫോണിലുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ ടിക്കറ്റ് മതി. പ്രിന്റ് ചെയ്ത പകര്‍പ്പുകളും സ്വീകരിക്കും. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് സാധുവായ ഒരു ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളില്‍, സീറ്റ് ഉറപ്പാക്കാന്‍, നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.പുറപ്പെടുന്നതിന് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരെ ടിക്കറ്റുകള്‍ ലഭ്യമായേക്കാം. സ്റ്റേഷനുകളിലെ വെന്‍ഡിംഗ് മെഷീനുകളില്‍ നിന്ന് ടിക്കറ്റുകള്‍ വാങ്ങാം, എന്നിരുന്നാലും ചില നിരക്കുകള്‍ ലഭ്യമായേക്കില്ല. പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വില്‍പ്പന അവസാനിക്കും.

ഫുജൈറ സ്റ്റേഷന്‍

ഇത്തിഹാദ് റെയിലിന്റെ ആദ്യ സ്റ്റേഷന്‍ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് യു എ ഇ സുപ്രീം കൗണ്‍സില്‍ അംഗവും ഫുജൈറ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് ഹമദ് ബിന്‍ മുഹമ്മദ് അല്‍ ശര്‍ഖി.ഫുജൈറ കിരീടാവകാശി ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ ഹമദ് അല്‍ ശര്‍ഖി ,ഇത്തിഹാദ് റെയില്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ശൈഖ് തിയാബ് ബിന്‍ മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സായിദ് അല്‍ നഹ്യാന്‍ എന്നിവര്‍ സ്റ്റേഷന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു.അതിനകത്തെ സൗകര്യങ്ങളില്‍ മതിപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചു.സ്റ്റേഷന്റെ ക്രീം-ആന്‍ഡ്-ഗ്രേ പാലറ്റ്, വിശാലമായ ഗ്ലാസും ആധുനിക പുറംമോടികളും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ളതാണ് .ശോഭയുള്ളതും ഭാവിയിലേക്കുള്ളതുമായ ഒരു ഇടം ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് .എല്‍ഇഡി കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായ വെളിച്ചത്തോടുകൂടിയ ചാരനിറത്തിലുള്ള ഇന്റീരിയറുകള്‍ കാണാം.

കറുപ്പും ചാരനിറത്തിലുള്ളതുമായ ഒന്നിലധികം ടിക്കറ്റ് വെന്‍ഡിംഗ് മെഷീനുകള്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് .ടിക്കറ്റുകള്‍ പ്രിന്റ് ചെയ്‌തോ ഇലക്ട്രോണിക് ആയോ ലഭിക്കും.യാത്രാ വിശദാംശങ്ങളും പുറപ്പെടല്‍, എത്തിച്ചേരല്‍ സമയങ്ങളും അടങ്ങിയ ഒരു അച്ചടിച്ച ടിക്കറ്റും സ്‌ക്രീനില്‍ കാണാം. ടിക്കറ്റിലെ ക്യുആര്‍ കോഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നു. വ്യാപാരം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും കണക്റ്റിവിറ്റി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും താമസക്കാര്‍ക്കും സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കും ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെയും എമിറേറ്റിന് പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ തുറക്കാന്‍ സ്റ്റേഷന്‍ സഹായിക്കുമെന്ന് ശൈഖ് ഹമദ് ബിന്‍ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.എമിറേറ്റിന്റെ ടൂറിസത്തിലേക്കും പ്രകൃതി ആസ്തികളിലേക്കും കൂടുതല്‍ പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കാന്‍ ഇത്തിഹാദ് റെയില്‍ ശൃംഖല സഹായിക്കുമെന്ന് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പൂര്‍ണ്ണമായും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ,ഈ ശൃംഖല 11 പ്രധാന നഗരങ്ങളെയും പ്രദേശങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കും.ഇവ വിദൂര എമിറേറ്റുകള്‍ക്കിടയില്‍ എളുപ്പത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കും.. അബുദബിയില്‍ നിന്ന് റുവൈസിലേക്കുള്ള യാത്രാ സമയം 70 മിനിറ്റാണ്.ദുബൈയില്‍ നിന്ന് അബുദബിയിലേക്ക് യാത്രാ സമയം 57 മിനിറ്റാണ്.
മണിക്കൂറില്‍ 200 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓരോ ട്രെയിനും 400 യാത്രക്കാരെ വരെ വഹിക്കാന്‍ കഴിയും

Content Highlights: The UAE launched its historic first Etihad Rail passenger service running from Fujairah to Abu Dhabi at a speed of 200 km per hour. Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi unveiled the modern Fujairah station featuring advanced digital ticketing systems. The fully operational network will connect 11 major cities across the Emirates.

 

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സിറാജ് ഗൾഫ് എഡിറ്റർ ഇൻ ചാർജ്

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