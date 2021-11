‘‘The Kerala State Muslim League is facing a situation which is unique only in its history, but the history of all political movements. Its national president, Janab Ebrahi Sulaiman Sait is engaged in destroying the party and allied himself with its enemies. Muslim League can fight its external enemies whoever they may be but it is very difficult for it to face a situation when national president has wield at cudgel to beat the party. For the national president Janab Ebrahim Sulaiman Sait , the Babari Masjid issue was only a pretext to destruct the Kerala state Muslim League and encourage its political rivals to tarnish its image……..’’ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ​ന്ന​ല്ല, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​സ്​​ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ത​ന്നെ അ​നി​ത​ര​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ഒ​രു അ​വ​സ്​​ഥാ​വി​ശേ​ഷ​ത്തെ അ​ഭീ​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്. അ​തിന്റെ ദേ​ശീ​യാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹീം സു​ലൈ​മാ​ൻ സേ​ട്ട് പാ​ർ​ട്ടി​യെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​തിന്റെ ശ​ത്രു​ക്ക​ളു​മാ​യി സ​ഖ്യം കൂ​ടി​യി​രി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്. ശ​ത്രു ആ​രാ​യാ​ലും അ​വ​ർ പു​റ​ത്തു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​ന് എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ നേ​രി​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചേ​നെ; എ​ന്നാ​ൽ അ​തിന്റെ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ത​ന്നെ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് പ്ര​ഹ​ര​മേ​ൽ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ടി​ഞ്ഞാ​ൺ പി​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​തി​നെ നേ​രി​ടു​ക വ​ള​രെ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. ഇ​ബ്രാ​ഹീം സു​ലൈ​മാ​ൻ സേ​ട്ടി​നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചി​ട​ത്തോ​ളം ബാ​ബ​രി മ​സ്​​ജി​ദ് പ്ര​ശ്നം കേ​ര​ള സം​സ്​​ഥാ​ന മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​നെ ത​ക​ർ​ക്കാ​നും, പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​തി​യോ​ഗി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്രോൽ​സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കാ​നു​മു​ള്ള ഒ​രാ​യു​ധം മാ​ത്ര​മാ​ണ്’’ – മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ​ദ​വി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ബ്രാ​ഹീം സു​ലൈ​മാ​ൻ സേ​ട്ടി​നെ പി​ടി​ച്ചു​പു​റ​ത്തി​ടു​ന്ന​തി​ന് 1993 അ​വ​സാ​നം ചേ​ർ​ന്ന ദേ​ശീ​യ സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, പി.​കെ കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി​യും മ​റ്റും (മ​ൺ​മ​റ​ഞ്ഞ​ത് കൊ​ണ്ട് അ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നി​ല്ല) ചേ​ർ​ന്ന് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ 20 പേ​ജ് വ​രു​ന്ന ‘കു​റ്റ​പ​ത്രം ’ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത് മേ​ലു​ദ്ധ​രി​ച്ച സേ​ട്ട് വി​രു​ദ്ധ ജ​ൽ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ്. ഒ​രു നി​മി​ഷം പോ​ലും സേ​ട്ട് സാ​ഹി​ബി​നെ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​മ​ര​ത്ത് ഇ​രു​ത്താ​ൻ പാ​ടി​ല്ല എ​ന്ന് വാ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് രാ​ജ്യ​ത്തിന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​ നി​ന്നെ​ത്തി​യ പാ​ർ​ട്ടി ദേ​ശീ​യ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത രേ​ഖ​യാ​ണി​യ​ത്.