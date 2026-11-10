Kerala
വയനാട് കല്പ്പറ്റയില് നിര്മാണത്തിനിടെ മതിലിടിഞ്ഞു; മണ്ണിനടിയില് കുടുങ്ങിയ രണ്ട് തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിച്ചു
രണ്ട് തൊഴിലാളികളാണ് മണ്ണിനടിയില് പെട്ടതെന്നാണ് സൂചന.
കല്പ്പറ്റ | വയനാട് കല്പ്പറ്റയില് മതിലിടിഞ്ഞു വീണ് മണ്ണിനടിയില് കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിച്ചു.
രണ്ട് തൊഴിലാളികളായിരുന്നു മണ്ണിനടിയില് പെട്ടിരുന്നത്.
നിര്മാണത്തിനിടെയാണ് മതിലിടിഞ്ഞത്.
Content Highlights: Two workers trapped under soil following a wall collapse during construction work in Kalpetta, Wayanad were successfully rescued. Emergency services including the fire force acted swiftly to pull out the trapped laborers. Both workers were shifted to the hospital for necessary medical treatment.
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