മാങ്കൂട്ടം ഒളിച്ചത് എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്തോ കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്തോ ഡി സി സി ഓഫീസിലോ; ചോദ്യവുമായി മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

രാഹുല്‍ കീഴടങ്ങണമെന്നും മാന്യത ഉണ്ടെങ്കില്‍ രാജിവച്ച് പുറത്തു പോകണമെന്നും മന്ത്രി

Published

Nov 29, 2025 11:52 am |

Last Updated

Nov 29, 2025 11:52 am

മലപ്പുറം | ബലാത്സംഗ കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ഒളിവില്‍ കഴിയുന്നത് എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്തോ കെ പി സി സി ആസ്ഥാനത്തോ ഡി സി സി ഓഫീസിലോ എന്ന ചോദ്യവുമായി മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി.

രാഹുല്‍ കീഴടങ്ങണമെന്നും മാന്യത ഉണ്ടെങ്കില്‍ രാജിവച്ച് പുറത്തു പോകണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.അതിജീവിതയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാന്‍ ആകില്ല. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ആര്‍ക്കെതിരെയും എന്തും വിളിച്ചു പറയാവുള്ള അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ് സൈബര്‍ ഹാന്റിലുകള്‍ ഇരയായ യുവതിക്കെതിരെ ആക്രമണം തുടരുന്നതിനിടെ ബലാത്സംഗ പരാതിയില്‍ ഇരയുടെ മൊഴിയിലെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നു. രാഹുലിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് ആദ്യ വിവാഹം ഒഴിഞ്ഞ ശേഷമാണെന്നും വിവാഹബന്ധം നീണ്ടു നിന്നത് ഒരു മാസം മാത്രമാണെന്നും യുവതി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നല്‍കി. ആദ്യ വിവാഹം നടന്നത് 2024 ഓഗസ്ത് 22ന് ക്ഷേത്രത്തില്‍ വെച്ചാണ്. വിവാഹം നിയമപരമായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. നാലു ദിവസം മാത്രമാണ് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചത്. ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞുവെന്നും യുവതി അന്വേഷണസംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുത്ത മൊഴിയില്‍ പറയുന്നു.

രാഹുലിന്റെ ജാമ്യ ഹര്‍ജിയിലെ വാദങ്ങളെ പൊളിക്കുന്നതാണ് യുവതിയുടെ നിര്‍ണായക മൊഴി. രാഹുലുമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് വിവാഹബന്ധം ഒഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു മാസത്തിന് ശേഷമാണെന്നും യുവതിയുടെ മൊഴിയില്‍ പറയുന്നു. വിവാഹിതയ്ക്ക് എങ്ങിനെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്‍കും എന്ന രാഹുലിന്റെ വാദത്തിന് എതിരെയാണ് ഈ മൊഴി. ഭര്‍ത്താവിരിക്കെയാണ് യുവതി രാഹുലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന വാദത്തെ പൊളിക്കുന്നതാണ് യുവതിയുടെ മൊഴി. യുവതി വിവാഹിതയാണെന്ന കാര്യം തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് രാഹുല്‍ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.

ഭര്‍ത്താവിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങള്‍ വിവരിച്ചാണ് യുവതി തന്നോട് സംസാരിച്ചതെന്നും ആ ബന്ധം വളര്‍ന്നാണു പിന്നീട് ലൈംഗികബന്ധത്തില്‍ എത്തിയതെന്നും രാഹുല്‍ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസില്‍ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് യുവതിയെ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയെടുക്കും. ഡോക്ടറുടെ മൊഴി കേസില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമാകും.

