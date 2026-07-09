Connect with us

Kerala

സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതി; നടന്‍ വിനായകനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂലൈയിലുണ്ടായ സംഭവത്തിലാണ് മാവേലിക്കര പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

Published

Jul 09, 2026 8:46 pm |

Last Updated

Jul 09, 2026 8:46 pm

തിരുവനന്തപുരം| സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതിയില്‍ നടന്‍ വിനായകനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂലൈയിലുണ്ടായ സംഭവത്തിലാണ് മാവേലിക്കര പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദേശത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഒരു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം കേസെടുക്കുന്നത്. വിനായകനെ വിമര്‍ശിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടയാളുടെ മകളുടെ ചിത്രം വിനായകന്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

Content Highlights:
Mavelikara police registered a case against actor Vinayakan for insulting womanhood. The case follows a year-old incident after a directive from the Child Rights Commission. Vinayakan had shared a photo of a user’s daughter who criticized him on Facebook.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കേരളത്തിന്റെ 'അംബാസഡര്‍മാരായി' എം പിമാര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

ശക്തമായ മഴയുണ്ടായിട്ടും അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയില്ല, കൂട്ടിയിട്ട മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തില്ല; സര്‍ക്കാര്‍ വീഴ്ചയെന്ന്‌ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

Kerala

പി എസ് സി പരീക്ഷാ ക്രമക്കേട്: മൊഴിയെടുത്ത് ആഭ്യന്തര വിജിലന്‍സ്; പരാതിക്കാരെ വിളിപ്പിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

Kerala

സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതി; നടന്‍ വിനായകനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്

Kerala

ബൈക്ക് ഡിവൈഡറില്‍ ഇടിച്ചുകയറി യുവതിയും യുവാവും മരിച്ചു

Kerala

പി എസ് സി നിയമന തട്ടിപ്പ്: ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഡിജിപിയുടെ ഉത്തരവ്

Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ ട്രക്കിങ്ങിനിടെ ജീപ്പ് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; ആറ് പേർക്ക് പരുക്ക്; മൂന്ന് പേരുടെ നില ഗുരുതരം