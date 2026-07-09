Kerala
സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതി; നടന് വിനായകനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജൂലൈയിലുണ്ടായ സംഭവത്തിലാണ് മാവേലിക്കര പോലീസ് കേസെടുത്തത്.
തിരുവനന്തപുരം| സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതിയില് നടന് വിനായകനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ജൂലൈയിലുണ്ടായ സംഭവത്തിലാണ് മാവേലിക്കര പോലീസ് കേസെടുത്തത്. ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിര്ദേശത്തെ തുടര്ന്നാണ് ഒരു വര്ഷത്തിന് ശേഷം കേസെടുക്കുന്നത്. വിനായകനെ വിമര്ശിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടയാളുടെ മകളുടെ ചിത്രം വിനായകന് ഫേസ്ബുക്കില് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
Content Highlights:
Mavelikara police registered a case against actor Vinayakan for insulting womanhood. The case follows a year-old incident after a directive from the Child Rights Commission. Vinayakan had shared a photo of a user’s daughter who criticized him on Facebook.
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