Kerala
ശക്തമായ മഴയുണ്ടായിട്ടും അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയില്ല, കൂട്ടിയിട്ട മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തില്ല; സര്ക്കാര് വീഴ്ചയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
സ്വന്തം ഭരണവീഴ്ചയുടെ ജാള്യത മറക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി തുരങ്കപാത പദ്ധതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും പിണറായി.
മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ വയനാട് കള്ളാടിയില് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് സന്ദര്ശനം നടത്തുന്നു.
കല്പ്പറ്റ | തുരങ്ക നിര്മാണ മേഖലയില് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലും അപകടം സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നതിലും സര്ക്കാറിന് വീഴ്ചയുണ്ടായതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്. സ്വന്തം ഭരണവീഴ്ചയുടെ ജാള്യത മറക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി തുരങ്കപാത പദ്ധതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു. കള്ളാടിയിലെ ദുരന്തമേഖല സന്ദര്ശിച്ച ശേഷം വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പദ്ധതിയെ തുടക്കം മുതല് എതിര്ത്തയാളായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. പദ്ധതിക്ക് ലഭിച്ച പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി സൂത്രപ്പണിയിലൂടെ ലഭിച്ചതാണെന്ന തെറ്റായ വസ്തുതയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. 2022ലാണ് പദ്ധതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനം നടന്നത്. 2023 ഡിസംബര് 11 മുതല് 13 വരെ വയനാട്-കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടര്മാര് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഹിയറിംഗ് നടത്തി. തുടര്ന്ന് നടന്ന പരിശോധനക്ക് ശേഷം കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നല്കി. അനുമതി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും ഹരജികള് സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കോടതി സര്ക്കാര് തീരുമാനം ശരിവെക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനകള് ജൂഡീഷ്യറിയോടുള്ള അവഹേളനം കൂടിയാണ്.
വയനാട്ടില് ശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടും മുന്നൊരുക്കങ്ങള് ഉണ്ടായില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയില്ല. അതിതീവ്ര മഴയുണ്ടായിട്ടും പുറത്തിറക്കിയ മുന്നറിയിപ്പ് യെല്ലോ അലര്ട്ടായിരുന്നു. റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ദുരന്തമുണ്ടായതിനു ശേഷമാണ്. തുരങ്ക നിര്മാണത്തിന് എടുത്തിട്ട മണ്കൂന നീക്കം ചെയ്യുന്നതില് വലിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ യോഗം ജൂണ് 20ന് ചേര്ന്നിരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നല്കാന് മണ്ണ് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തുരങ്കപാത നിര്മാണ കമ്പനിക്ക് നിര്ദേശം നല്കി. എന്നാല് കമ്പനി നിര്ദേശം പാലിച്ചോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് സര്ക്കാറിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ജൂണ് 25ന് പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറി, അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി, ചീഫ് എന്ജിനീയര് എന്നിവര് സ്ഥലത്തെത്തി അപകട മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. മീനാക്ഷി പാലത്തിന് സമീപമുള്ള കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപാര്പ്പിക്കണമെന്നും മണ്ണ് മാറ്റണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ദുരന്തനിവാരണ നിയമപ്രകാരം രണ്ടാഴ്ച സമയമുണ്ടായിട്ടും അടിയന്തിര നടപടി ഉണ്ടായില്ല.
വിവിധ വകുപ്പുകളുടേയും മന്ത്രിമാരുടേയും ഏകോപനത്തില് കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥ ഉണ്ടായി. ഇപ്പോള് നടക്കുന്ന ദുരന്തനിവാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നല്കുന്നതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് നല്ല കാര്യം. അന്വേഷണത്തില് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരേയും പ്രാപ്തരായവരേയും ഉള്പ്പെടുത്തണം. ജനങ്ങളേയും നാടിനേയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന റിപോര്ട്ടുണ്ടാകരുത്. വസ്തുതകള് വളച്ചൊടിക്കരുത്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പില് കഴിയുന്നവര്ക്ക് വസ്ത്രം മാറാന് സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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Opposition leader VD Satheesan blamed the government for serious negligence during heavy rains. He stated that no timely disaster or accident warnings were issued to the public despite severe weather conditions. Furthermore, failure to remove accumulated soil from vulnerable areas poses a major risk.