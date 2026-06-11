Kerala
വീണ ജോര്ജിനെതിരായ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം; വധശ്രമം ഉള്പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള് ഒഴിവാക്കി പോലീസ് റിപ്പോര്ട്ട്
ഇന്നലെയാണ് അന്തിമ കുറ്റപത്രം കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചത്
കണ്ണൂര്|മുന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്ജിനെതിരായ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് വധശ്രമം ഉള്പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള് ഒഴിവാക്കി പോലീസ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇന്നലെയാണ് അന്തിമ കുറ്റപത്രം കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ചത്. കുറ്റപത്രത്തില് വധശ്രമം ഉള്പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള് ഇല്ല. കൊല്ലണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയുള്ള വധശ്രമം, ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുള്ള അക്രമം എന്നിവയാണ് ഗുരുതര വകുപ്പുകളാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. വിശദമായ പോലീസ് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് ഹൈക്കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
കേസ് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമെന്ന് തെളിഞ്ഞെന്ന് കെഎസ്യു പ്രതികരിച്ചു. വീണാ ജോര്ജ് പൊതുസമൂഹത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും കേസില് ജയിലില് കിടന്ന കണ്ണൂര് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം സി അതുല് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മുന് മന്ത്രി വീണ ജോര്ജിനെ വധിക്കാന് ശ്രമിച്ചെന്ന കേസില് പുനഃരന്വേഷണം വേണമെന്ന് കെഎസ്യു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വ്യാജ പരാതി നല്കിയ വീണാ ജോര്ജിന്റെ ഗണ്മാനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആവശ്യം.
Content Highlights:
The Kerala police have dropped serious charges including attempt to murder from the final chargesheet filed against KSU activists in the Veena George black flag protest case. The student wing responded by stating that the case has been proven to be politically motivated and demanded an apology from the former minister. The Kerala High Court has directed the police department to submit a detailed report regarding the modified operational offenses incorporated into the final report.