Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരും: രണ്ട് ജില്ലകള്ക്ക് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട്
മഴ തുടരുന്നതിനാല് എറണാകുളത്തും ഇടുക്കിയിലും നാളെ ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദിവസം മഴ തുടരും. ഒമ്പത് ജില്ലകളില് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം തൃശൂര് ജില്ലകളില് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഇന്ന് യെല്ലോ അലേര്ട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഴ തുടരുന്നതിനാല് എറണാകുളത്തും ഇടുക്കിയിലും നാളെ ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
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Heavy rain will continue across Kerala for the next two days with alerts issued in nine districts. Orange alert has been declared today in Ernakulam and Thrissur with more warnings for tomorrow. Central Meteorological Department warns of strong winds up to 50 km per hour and severe thunderstorms.