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നാമനിര്ദേശപത്രിക തള്ളിയ സംഭവം: മീനാക്ഷി നടരാജന് സുപ്രീംകോടതിയില്; ഹരജി നാളെ പരിഗണിക്കും
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യങ്ങളില് ഇടക്കുവെച്ച് കോടതികള് ഇടപെടാറില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി കെ മിശ്ര
ന്യൂഡല്ഹി|രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മീനാക്ഷി നടരാജന്റെ നാമനിര്ദേശ പത്രിക തള്ളിയതിനെതിരെ കോണ്ഗ്രസ് നല്കിയ ഹരജി നാളെ സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസുമാരായ പി കെ മിശ്ര, എഎസ് ചന്ദുര്ക്കര് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് പരിഗണിക്കുക. നാമനിര്ദേശ പത്രിക തള്ളിയ വരണാധികാരിയുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായ മീനാക്ഷി നടരാജനാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നാമനിര്ദേശ പത്രിക പിന്വലിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസമായതിനാല് ഇന്നു തന്നെ ഹരജി പരിഗണിക്കണമെന്ന് മീനാക്ഷി നടരാജനു വേണ്ടി ഹാജരായ മനു അഭിഷേക് സിങ് വി കോടതിയില് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യങ്ങളില് ഇടക്കുവെച്ച് കോടതികള് ഇടപെടാറില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി കെ മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിലനില്ക്കുക എന്നും ജസ്റ്റിസ് മിശ്ര ചോദിച്ചു.
എന്നാല്, പ്രകടമായ തെറ്റുകള് സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില് കോടതികള്ക്ക് ഇടപെടാന് സാധിക്കുമെന്ന് മനു അഭിഷേക് സിങ് വി വാദിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് തടയണമെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഈ വാദത്തെ എതിര്ത്തു. തുടര്ന്ന് കേസ് നാളെ പരിഗണിക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചു.
മധ്യപ്രദേശില് നിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാനാണ് മീനാക്ഷി നടരാജന് നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിച്ചത്. എന്നാല് നാമനിര്ദേശ പത്രികയില് ക്രിമിനല് കേസ് വിവരങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നു കാണിച്ചാണ് വരണാധികാരി പത്രിക തള്ളിയത്. എന്നാല് ക്രിമിനല് കേസില്ലെന്നും, സ്വകാര്യ അന്യായത്തില് കോടതി നോട്ടീസ് അയക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുമാണ് കോണ്ഗ്രസിന്റെ വിശദീകരണം. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോണ്ഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിവേദനം സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
Content Highlights:
The Supreme Court is scheduled to hear a petition filed by Congress leader Meenakshi Natarajan challenging the rejection of her nomination for the Rajya Sabha elections. Senior Advocate Abhishek Manu Singhvi pushed for an urgent hearing arguing that the omission of a court notice does not legally constitute a pending criminal case. While the bench questioned the maintainability of the petition during ongoing elections they agreed to review the matter today.