ഇറാനെതിരെ ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് അമേരിക്ക; പിന്നാലെ ഹോർമുസിന് സമീപം ശക്തമായ സ്ഫോടനം

International
ഇറാനെതിരെ ഇന്ന് രാത്രി ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് അമേരിക്ക; പിന്നാലെ ഹോർമുസിന് സമീപം ശക്തമായ സ്ഫോടനം
ട്രംപിന്റെ കടുത്ത ഭീഷണികൾക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണവില ഉയർന്നു
വാഷിംഗ്ടൺ | ഇറാനെതിരെ അമേരിക്ക ഇന്ന് രാത്രി വളരെ ശക്തമായ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്. ഇറാന്റെ നാവികസേന, വ്യോമസേന, റഡാർ സംവിധാനങ്ങൾ, വിമാനവിരുദ്ധ പ്രതിരോധങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം ആക്രമണ-പ്രതിരോധ ശേഷികളും ഇതിനകം തന്നെ ഇല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു.
ഭാവിയിൽ ഇറാന്റെ പ്രധാന എണ്ണ ടെർമിനലായ ഖാർഗ് ദ്വീപും മറ്റ് എണ്ണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും അമേരിക്ക പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ ഇറാന്റെ എണ്ണ, വാതക വിപണികളുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം അമേരിക്ക ഏറ്റെടുക്കും. വെനിസ്വേലയിൽ നടപ്പിലാക്കിയതുപോലെ ഈ നീക്കം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ഇറാന്റെ പ്രധാന എണ്ണ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രമായ ഖാർഗ് ദ്വീപ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ട്രംപ് പലതവണ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ട്രംപിന്റെ കടുത്ത ഭീഷണികൾക്ക് പിന്നാലെ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണവിലയിൽ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് ഡോളറിന്റെ വർദ്ധനവുണ്ടായി. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 94.16 ഡോളറായി ഉയർന്നെങ്കിലും പിന്നീട് നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞു. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ബാരലിന് 95 ഡോളറിന് മുകളിലായിരുന്ന എണ്ണവില ഉച്ചയോടെ 92 ഡോളറിലേക്ക് താഴ്ന്നിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയെത്തുടർന്ന് വില വീണ്ടും ഉയർന്നത്.
അതേസമയം, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനോട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇറാന്റെ സിരിക് നഗരത്തിന് സമീപം ശക്തമായ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി ഇറാന്റെ അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ മെഹർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യോമാക്രമണം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കയോ ഇറാനോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. സ്ഫോടനം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബി ബി സി വ്യക്തമാക്കി.
Summary
US President Donald Trump has announced that the United States will hit Iran “very hard tonight” and eventually take total control of its oil and gas markets by seizing Kharg Island. Following his statement on Truth Social, Brent crude prices quickly surged by about $2 to reach $94.16 a barrel. Meanwhile, Iranian media reported explosions near the city of Sirik near the strategic Strait of Hormuz, though independent verification and official comments from either side are still awaited.