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ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ എണ്ണ ടാങ്കറിന് നേരെ യു എസ് മിസൈലാക്രമണം; കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 20 ഇന്ത്യൻ നാവികരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി
കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസത്തിനിടയിൽ ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആക്രമണമാണിത്.
ന്യൂഡൽഹി | ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച എം ടി ജൽവീർ എന്ന കപ്പലിന് നേരെ അമേരിക്കൻ സൈന്യം മിസൈലാക്രമണം നടത്തി. ഗിനിയ ബിസാവു പതാകയേന്തിയ ഈ എണ്ണ ടാങ്കറിൽ 20 ഇന്ത്യൻ നാവികരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. യു എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെന്റകോം) നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചെങ്കിലും അതിലുണ്ടായിരുന്ന 20 ഇന്ത്യൻ നാവികരെയും സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസത്തിനിടയിൽ ഒമാൻ ഉൾക്കടലിൽ ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുള്ള കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആക്രമണമാണിത്. ഇറാന് മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ കപ്പൽ ഉപരോധം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും കപ്പലുകൾക്കെതിരെ ഒരേപോലെ കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് യു എസ് വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്കൻ യുദ്ധവിമാനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഹെൽഫയർ മിസൈലുകളാണ് എം ടി ജൽവീറിന്റെ എൻജിൻ റൂമിലേക്ക് തൊടുത്തതെന്ന് ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ യു എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് അറിയിച്ചു. യു എസ് സേന നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കപ്പലിലെ ജീവനക്കാർ തുടർച്ചയായി ലംഘിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള മിസൈലാക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് അമേരിക്ക പറയുന്നു. ടാങ്കറുകൾ പൂർണ്ണമായി മുക്കിക്കളയാതെ, അവയുടെ എൻജിൻ റൂമുകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നിഷ്ക്രിയമാക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ആക്രമണം നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇറാന്റെ തുറമുഖങ്ങളിലേക്കും തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നതും പുറപ്പെടുന്നതുമായ എല്ലാ കപ്പലുകൾക്കും ഈ ഉപരോധം ബാധകമാണെന്ന് സെന്റകോം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇറാൻ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇസ്ലാമാബാദിൽ നടന്ന സമാധാന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ 13 നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാന് മേൽ നാവിക ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിന് മുൻപ് ജൂൺ 8 ന് എം ടി മാരിവെക്സ് എന്ന കപ്പലിന് നേരെയും ജൂൺ 9 ന് എം ടി സെറ്റബെല്ലോ എന്ന കപ്പലിന് നേരെയും യു എസ് സേന ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇവ രണ്ടും പലാവു പതാകയേന്തിയ കപ്പലുകളായിരുന്നു. ഇതിൽ എം ടി സെറ്റബെല്ലോയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 21 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എം ടി സെറ്റബെല്ലോയ്ക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയും യു എസ് ചാർജ് ഡി അഫയേഴ്സ് ജെയ്സൺ മീക്സിനെ വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വാണിജ്യ കപ്പലുകളെയും സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജലപാതകളിലൂടെയുള്ള സ്വതന്ത്രമായ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എം ഇ എ) ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യു എസിന്റെ കടുത്ത ഉപരോധം കാരണം മേഖലയിൽ വാണിജ്യ കപ്പലുകളുടെ ഇൻഷുറൻസ്, ഇന്ധന ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കുകയും നയതന്ത്രപരമായ അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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The US Central Command (CENTCOM) launched a missile attack on the Guinea-Bissau flagged oil tanker M/T Jalveer in the Gulf of Oman for attempting to transport Iranian oil. An American aircraft fired two precision-guided Hellfire missiles into the vessel’s engine room after the crew repeatedly failed to comply with orders. All 20 Indian sailors on board the vessel were successfully rescued following the incident. This marks the third attack by US forces on Indian-crewed commercial ships within four days as part of an impartial naval blockade imposed by President Donald Trump to halt Iranian oil exports. India’s Ministry of External Affairs has previously condemned these strikes, demanding an immediate end to the targeting of commercial shipping and calling for the restoration of free navigation in international waterways.