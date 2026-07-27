Kerala
വിലക്കയറ്റ നിയന്ത്രണം; ആവശ്യത്തിന് അരിയും ഗോതമ്പും വിപണിയിലെത്തിക്കും: മന്ത്രി
സപ്ലൈകോയുടെ ഓണം ട്രേഡ് ഫെയറുകള് ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ആരംഭിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം | ഓണക്കാലത്ത് വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിച്ച് ജനങ്ങള്ക്ക് അവശ്യസാധനങ്ങള് മിതമായ നിരക്കില് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സിവില് സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങള് ആരംഭിച്ചതായി ഭക്ഷ്യ, പൊതുവിതരണ മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ്. തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബില് നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സപ്ലൈകോയുടെ ഓണം ട്രേഡ് ഫെയറുകള് ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ആരംഭിക്കും. എറണാകുളത്ത് അന്നേദിവസം വൈകിട്ട് 4.30ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് ട്രേഡ് ഫെയര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഓണം മെഗാ ട്രേഡ് ഫെയറുകള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ 11 ജില്ലകളില് ആഗസ്റ്റ് 16 മുതല് 25 വരെ ജില്ലാ ഫെയറുകളും 126 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളില് ഓണം മാര്ക്കറ്റുകളും സംഘടിപ്പിക്കും. ഓണത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള അവസാന ആറ് ദിവസങ്ങളില് എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രത്യേക ഫെയറുകളും നടക്കും. ജനങ്ങള്ക്ക് ന്യായവിലയില് പച്ചക്കറികള് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഹോര്ട്ടികോര്പ്പിന്റെ സ്റ്റാളുകളും ഫെയറുകളുടെ ഭാഗമാകും. ഓണക്കാലത്ത് വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ 1,29,078.302 മെട്രിക് ടണ് അരിയും 24,506.291 മെട്രിക് ടണ് ഗോതമ്പും വിപണിയില് എത്തിക്കാനാണ് സര്ക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സെപ്തംബര് മാസത്തെ സബ്സിഡി ഉത്പന്നങ്ങള് ആവശ്യമുള്ളവര്ക്ക് ആഗസ്റ്റില് തന്നെ മുന്കൂറായി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കും.
നീല റേഷന് കാര്ഡുടമകള്ക്ക് സാധാരണ വിഹിതത്തിന് പുറമെ മൂന്ന് കിലോ അരിയും രണ്ട് കിലോ ഗോതമ്പും അധികമായി വിതരണം ചെയ്യും. എന് പി എസ്, എന് പി എന് എസ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം കാര്ഡുടമകള്ക്കും ഗോതമ്പ് ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. വിപണിയിലെ പൂഴ്ത്തിവെപ്പും കരിഞ്ചന്തയും തടയാന് ജില്ലാ കലക്ടര്മാരുടെ നേതൃത്വത്തില് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകള് രൂപവത്കരിച്ച് ആഗസ്റ്റ് മുതല് പരിശോധന ശക്തമാക്കും. വിലനിലവാരം നിരീക്ഷിക്കുന്ന പ്രൈസ് മോണിറ്ററിങ് സെല്ലിന്റെ പ്രവര്ത്തനവും കൂടുതല് കാര്യക്ഷമമാക്കും. ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം, വിപണി ഇടപെടല്, നെല്ല് സംഭരണം എന്നിവക്കായി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ 448.05 കോടി രൂപ സര്ക്കാര് അനുവദിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Content Highlights: The central government is set to release required quantities of rice and wheat into the market to curb surging food inflation. This move aims to ensure adequate stock availability and stabilize retail food prices across the country. The initiative provides significant relief to consumers.