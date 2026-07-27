Kerala
കസ്റ്റഡി മര്ദനത്തെ തുടര്ന്ന് യുവാവ് മരിച്ചെന്ന ആരോപണം: നടപടിയില്ലെങ്കില് ശക്തമായ സമരമെന്ന് മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ
മരിച്ച സിയാദിന്റെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്നും മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ.
കൊല്ലം | കുണ്ടറയില് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിട്ടയച്ച യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തില് ആരോപണവിധേയരായ പോലീസുകാര്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കില് ശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് മുന് മന്ത്രി ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ. മരിച്ച സിയാദിന്റെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്നും മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കേരളത്തിലെ പോലീസുകാര് ചെയ്യാന് പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നു. അതിനാല് സ്റ്റേഷനുകളില് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പോലീസുകാരെ മാറ്റണം. വാരിയെല്ല് പൊട്ടുന്നത് വരെ മര്ദിക്കുന്നത് അതീവ ഗൗരവമായി കാണേണ്ട വിഷയമാണ്. സംഭവം കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കാനും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല തയ്യാറാകണമെന്നും മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ പറഞ്ഞു.
പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിട്ടയച്ച കുണ്ടറ സൊസൈറ്റിമുക്ക് സ്വദേശി സിയാദ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കുടുംബം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസിന്റെ ക്രൂരമര്ദനമാണ് സിയാദിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ആരോപണം.
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CPI(M) leader Mercykutty Amma demanded strict action against officers over an alleged police custody death of a youth. She warned of launching an intense political protest if authorities fail to take immediate steps. The incident has raised major concerns regarding police accountability in Kerala.