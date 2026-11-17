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സോഫ്റ്റ്വെയര് തകരാര്; അമേരിക്കയില് ബേങ്കിംഗ് പ്രതിസന്ധി, സേവന തടസ്സങ്ങള് നേരിട്ടു
ജെ പി മോര്ഗന് ചേസ്ബേങ്കിലുണ്ടായ സോഫ്റ്റ്വെയര് തകരാറാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
വാഷിങ്ടണ് | അമേരിക്കയില് ബേങ്കിംഗ് പ്രതിസന്ധി. പ്രമുഖ ബേങ്കുകളിലെ ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് സേവന തടസ്സങ്ങള് നേരിട്ടതായാണ് റിപോര്ട്ട്. ജെ പി മോര്ഗന് ചേസ് (JPMorgan Chase) ബേങ്കിലുണ്ടായ സോഫ്റ്റ്വെയര് തകരാറാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇതൊരു സൈബര് ആക്രമണമല്ലെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
വെല്സ് ഫാര്ഗോ (Wells Fargo) ബേങ്കില്, തിങ്കളാഴ്ച 800-ലധികം ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് ലോഗിന് ചെയ്യുന്നതിലും, അക്കൗണ്ട് ബാലന്സ് പരിശോധിക്കുന്നതിലും, പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിലും ഉള്പ്പെടെ പ്രശ്നങ്ങള് നേരിട്ടു. ജെ പി മോര്ഗന് ചേസിന്റെ പ്രധാന ബേങ്കായ ‘ചേസ്’ (Chase)ല് ഏകദേശം 5,000 ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. ഇതില് 50 ശതമാനവും അക്കൗണ്ട് ബാലന്സുകളുമായും പണമിടപാടുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടവയായിരുന്നു.
സോഫ്റ്റ്വെയര് തകരാറാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമെന്നും ജെ പി മോര്ഗന് ചേസ് ‘എക്സ്’ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകള് വൈകിയതിനെ തുടര്ന്ന്, ഈ ഇടപാടുകള് സ്വീകരിച്ച മറ്റ് ബേങ്കുകളെയും ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
ഓണ്ലൈന് സേവന തടസ്സങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങള് നല്കുന്ന ‘ഡൗണ്ഡിറ്റക്ടര്’ (Downdetector) പറയുന്നതനുസരിച്ച്, യു എസ് ബേങ്ക് (US Bank), വെല്സ് ഫാര്ഗോ (Wells Fargo), സെല്ലെ (Zelle), ജെപി മോര്ഗന് ചേസ്, ബേങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്ക (Bank of America) തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഈ പ്രശ്നം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ഒരു സാങ്കേതിക തകരാര് കാരണം, ചില ഇടപാടുകള് പൂര്ത്തിയാകാന് പതിവിലും കൂടുതല് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും പണത്തിലേക്കും തുടര്ന്നും പ്രവേശനം സാധ്യമാണ്,’ എന്ന് ചേസ് ബേങ്ക് വക്താവ് പ്രസ്താവനയില് അറിയിച്ചു. ഇത് എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് നടത്തിവരികയാണെന്നും വക്താവ് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞാഴ്ച മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സേവനങ്ങളില് ഉണ്ടായ ആഗോള തടസ്സം ഉള്പ്പെടെ, പൊതുജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയ പല പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും സാങ്കേതിക തകരാറുകള്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ സംഭവം. ഫെഡറല് ഏവിയേഷന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ (FAA) നെറ്റ്വര്ക്കിലുണ്ടായ തകരാറിനെ തുടര്ന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി വിമാന സര്വീസുകള് നിര്ത്തിവെക്കേണ്ടി വന്ന് ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളിലാണ്, തിങ്കളാഴ്ച യുണൈറ്റഡ് എയര്ലൈന്സിലും 90 മിനുട്ടിലധികം നീണ്ടുനിന്ന മറ്റൊരു സിസ്റ്റം തകരാര് ഉണ്ടായത്. ഇതിനെത്തുടര്ന്ന് വിമാനങ്ങളുടെ യാത്ര വൈകിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു.
Content Highlights:Major US financial institutions including JPMorgan Chase, Bank of America, and Wells Fargo faced widespread online banking outages and transaction delays. JPMorgan Chase confirmed that a software bug in its on-premise hardware systems caused the disruption. Authorities and bank officials confirmed there was no evidence of any cyber attack.